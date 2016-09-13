مقتل 5 عراقيين جراء أعمال عنف متفرقة في البلاد

بغداد - الأناضول – قتل خمسة عراقيين بينهم عنصرا أمن في هجوم لتنظيم “الدولة الاسلامية” وأعمال عنف أخرى طالت مناطق متفرقة من البلاد.

وقال النقيب أحمد الدليمي، ضابط في شرطة محافظة الأنبار إن قوة من الشرطة الاتحادية أحبطت، الثلاثاء، محاولة تسلل لعناصر تنظيم “الدولة” على مقرها في الرطبة.

وأوضح الدليمي أن “عدداً من عناصر التنظيم حاولوا التسلل إلى مقر الفوج الرابع التابع للواء 18 للشرطة الواقع في منطقة الضبعة شرق مدينة الرطبة”.

وأضاف أن “قوة من حماية المقر اشتبكت مع عناصر التنظيم وتم قتل أربعة عناصر منهم وتدمير عجلة لهم تحمل رشاشاً ثقيلاً، فيما قُتل الضابط بالشرطة النقيب حميد بديوي وأصيب ثلاثة منتسبين آخرين بجروح خلال المواجهات”.

وفي العاصمة بغداد، أطلق مسلحون مجهولون النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على سيارة يستقلها عنصر في استخبارات وزارة الدفاع، وفق ما ذكره النقيب في شرطة العاصمة “دحام المحمود”.

وذكر المحمود أن الحادث الذي وقع في شارع القناة شرقي بغداد، أدى لمقتل عنصر الاستخبارات على الفور.

وفي حادث منفصل بالعاصمة، تحدث المحمود عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 9 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة على مقربة من سوق شعبي في قضاء المحمودية (جنوب).

كذلك، قتل مدني وأصيب 5 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة أمام متاجر في منطقة الأعظمية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الأحداث على الفور، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم عناصر تنظيم “الدولة” بتنفيذ مثلها.