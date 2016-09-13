الفلبين تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس زيكا

مانيلا - د ب أ – قالت وزيرة الصحة الفلبينية الثلاثاء، إن مواطنين فلبينين أصيبا بفيروس زيكا ، ليبلغ بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس من الفلبينيين ثلاث حالات.

وتعيش الحالتان الجديدتان في نفس المنزل الذي كانت تعيش فيه السيدة ( 45 عاماً) التي أصيبت بالفيروس في مدينة الويلو بوسط البلاد الشهر الماضي ، لتصبح أول حالة محلية مصابة بالفيروس .

وقالت وزيرة الصحة باولين ابيل ” لقد تعافت الحالات الثلاثة من الفيروس ، ولم يتطلب الأمر نقلهم للمستشفى ” مضيفة إنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي في منازلهم.

وقالت وزارة الصحة إن الثلاثة مصابين لم يسافروا من قبل ، ويعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس بسبب لسعات البعوض.

ويشار إلى أنه قبل تسجيل إصابة السيدة (45 عاماً) بالفيروس ، كان قد تم تسجيل أربع حالات إصابة بزيكا ، ولكن يعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس أثناء سفرهم لخارج البلاد .