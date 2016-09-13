روسيا تدعو التحالف الدولي لقصف ما كانت تعرف باسم جبهة النصرة في سوريا

موسكو - رويترز – حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواصلة اعتبار جبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام منظمة إرهابية وتنفيذ ضربات على مواقعها.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي “لدي مهمة ملحة للغاية الآن وهي عدم السماح بخفض قائمة (المنظمات الإرهابية).”

وأضاف “لا يوجد لدي سبب لعدم الثقة في (وزير الخارجية الأمريكي) جون كيري لكن ما نراه على الأرض (في سوريا) هو أن التحالف يحجم بشدة عن قصف مواقع جبهة النصرة.”

وقال لافروف إنه سيطلب نشر الاتفاق الروسي الأمريكي الذي تم التوصل إليه في 9 سبتمبر أيلول بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا كاملاً.