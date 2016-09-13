شتاينماير يتحفظ إزاء تقييم الهدنة الجديدة في سوريا

ريجا - د ب أ – تحفظ وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إزاء الإدلاء بتقييم بشأن الهدنة الجديدة في سوريا عقب ساعات قليلة على بدئها.

وقال شتاينماير الثلاثاء خلال زيارة للاتفيا: “هذا ليس الوقت المناسب للإدلاء بأي تنبؤات يمكن الاعتماد عليها… هناك انخفاض ملحوظ للغاية للعنف في الساعات الأولى (من الهدنة). يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان الأمر سيستمر على ذلك النحو”.

وأضاف شتاينماير أن وقف إطلاق النار، أمر بالغ الأهمية لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين المعوزين في سوريا، موضحاً أنه أيضاً “شرط حاسم” لإجراء مفاوضات سلام.

تجدر الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار المتفق عليه من جانب الولايات المتحدة وروسيا بدأ منذ مساء الاثنين، وتم تطبيقه إلى حد كبير خلال الساعات الأولى من سريانه.

ويشارك شتاينماير في ريجا في اجتماع مع نظرائه في جمهوريات البلطيق الثلاثة، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقد استعادت الجمهوريات الثلاثة استقلالها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وتنتمي حالياً للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).