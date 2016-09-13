مقتل ثلاثة جنود اوكرانيين في الشرق على الرغم من هدنة جديدة

كييف - أ ف ب – أعلن ناطق باسم الجيش الاوكراني الثلاثاء، مقتل ثلاثة جنود في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد على الرغم من بدء هدنة جديدة مطلع ايلول/سبتمبر.

وقال الناطق العسكري اولنسدر موتوزيانيك في مؤتمر صحافي “في الساعات ال24 الاخيرة قتل ثلاثة جنود اوكرانيين للأسف وجرح 15 آخرون”. واضاف ان “جندياً آخر فقد” ايضاً.

وكان وقف لاطلاق النار اعلن في الاول من ايلول/سبتمبر بمناسبة بدء العام الدراسي في شرق اوكرانيا الذي يشهد نزاعاً بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا اسفر عن سقوط نحو عشرة آلاف قتيل منذ 2014.

وهذه الهدنة هي الثالثة التي تعلن منذ بداية العام. وكانت هدنة قبلها اعلنت في نيسان/ابريل بمناسبة عيد الفصح الارثوذكسي.

وعلى الرغم من اتفاقات وقف اطلاق النار هذه تواصلت المواجهات في الشرق.