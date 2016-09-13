نشر عسكريين روس على طريق الكاستيلو في حلب لمراقبة وقف اطلاق النار

موسكو - أ ف ب – أقام عسكريون روس نقطة مراقبة على طريق الكاستيلو، محور الطرق الاساسي لنقل المساعدات الغذائية الى احياء فصائل المعارضة في حلب كبرى مدن شمال سوريا، كما ذكرت وكالتا الانباء الروسيتان “انترفاكس″ و”ريا نوفوستي” اللتان لديهما صحافيون في المكان.

وقالت الوكالتان ان عسكريين اتخذوا موقعاً واقاموا “مركز مراقبة متحرك”، بدون ان توضحا ما اذا كان الجيش السوري الذي يسيطر على هذا الطريق قد انسحب. وينص الاتفاق الروسي الاميركي الذي تم التوصل اليه الجمعة على ممر انساني بلا عراقيل للمناطق المحاصرة كما في حلب، وخصوصا عبر جعل طريق الكاستيلو “خالياً من السلاح”.