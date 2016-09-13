ميركل تتهم عمدة برلين بالتنصل من المسؤولية فيما يتعلق بسياسة اللجوء

برلين - د ب أ – اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عمدة برلين، ميشائل مولر، بأنه يتهرب من المسؤولية فيما يتعلق بسياسة اللجوء، وذلك قبل وقت قصير من إجراء انتخابات مجلس النواب المحلية ببرلين.

وقالت ميركل التي ترأس الاتحاد المسيحي المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا في تصريحات خاصة لصحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء إن مولر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي “يتنصل من مسؤوليته”.

جدير بالذكر أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل والحزب الاشتراكي يكونان الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وتابعت المستشارة قائلة: “ولكنني اعلم من واقع تجربتي الخاصة: أن رؤساء الحكومات يتحملون المسؤولية دائماً ويتم تحميلهم المسؤولية دائماً عند إجراء الانتخابات”.

يشار إلى أن استقبال اللاجئين وتوفير الإقامة لهم في برلين يعد محل خلاف منذ فترة طويلة -مثلما هو الحال في ولايات ألمانية أخرى. وأصبح العمل الذي يقوم به المكتب الإقليمي للصحة والشؤون الاجتماعية المعروف اختصاراً باسم “لاجيسو” مرادفاً لفشل إداري في التعامل مع أزمة اللجوء.

وقبل انتخاب مجلس النواب الجديد في برلين يوم الأحد القادم، ظهرت الاضطرابات داخل الائتلاف الحاكم بألمانيا مجددا بشكل أوضح.

ونوهت ميركل بأن حزبها المسيحي أحرز أوجه تقدم في مجالات سياسية مهمة ببرلين، وقالت إنه منذ مشاركة حزبها في حكومة برلين أصبحت الأوضاع أفضل في العاصمة.

وذكرت أمثلة على ذلك ببناء مساكن جديدة واتخاذ إجراءات جديدة في البنية التحتية والقيام بمساع أكثر وضوحا بهدف تحسين الأمن الداخلي تحت قيادة وزير الداخلية المحلي لبرلين المنتمي لحزب ميركل المسيحي فرانك هنكل.