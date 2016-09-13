هيلاري وترامب يتعهدان مزيداً من الشفافية حول صحتهما

واشنطن - أ ف ب – تعهدت المرشحة الديموقراطية الى البيت الابيض هيلاري كلينتون، المزيد من الشفافية حول وضعها الصحي بعد الوعكة التي ألمت بها وأعلن منافسها الجمهوري دونالد ترامب القيام بالمثل في ما يشكل مبادرة مرحب بها تتناقض مع التكتم المعتاد حول هذا الموضوع.

تكشف اصابة كلينتون بوعكة خلال مراسم ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك، واعلان طبيبتها انها تعاني من التهاب رئوي منذ عدة ايام ان الاميركيين لا يعرفون سوى القليل عن الوضع الصحي لمرشحيهم الذين يخوضون حملة محمومة منذ اكثر من عام ويعتبران من بين المرشحين الاكبر سناً المتنافسين على اهم منصب في العالم.

بعد الوعكة تجنبت كلينتون التي ستبلغ ال69 من العمر في 26 تشرين الاول/اكتوبر، اسئلة الصحافيين مكتفية بالقول انها في صحة جيدة وان اليوم الذي امضته في نيويورك كان “رائعاً”. وقبلها بساعات بررت نوبة من السعال الحاد اصيبت بها خلال تجمع في كليفلاند بانها تعاني من الحساسية التي يسببها ترامب.

وأكد المسؤولون في حملة كلينتون انها لا تعاني من اي عوارض صحية باستثناء الالتهاب الرئوي.

الاثنين، صرحت كلينتون في اتصال هاتفي مع شبكة “سي ان ان” انها أصيبت ب”دوار”وانها “فقدت التوازن لمدة دقيقة”، لكنها عادت وشعرت على الفور بأنها بخير.

وقللت المرشحة الديموقراطية من أهمية الوعكة وشددت على انها اكثر شفافية بكثير بالمقارنة مع ترامب حول الموضوع.

الوثيقة الرسمية الوحيدة حول الوضع الصحي لكلينتون هي رسالة من ثماني فقرات تعود الى تموز/يوليو 2015 كتبت فيها طبيبتها الخاصة ليزا بارداك ان المرشحة الديموقراطية “في صحة ممتازة”.

وذكرت الطبيبة في الرسالة بأن كلينتون اصيبت في العام 2012 عندما كانت وزيرة للخارجية بفيروس معوي وتجفاف ثم بارتجاج في المخ نتيجة فقدانها للوعي. وتم كشف جلطة دموية بين الدماغ والجمجمة جعلتها ترى بشكل مزدوج طيلة اسابيع.

كما أوضحت بارداك في الرسالة ان كلينتون تعاني من حساسية موسمية ومن قصور في الغدة الدرقية وأنها أصيبت بجلطة في الوريد عامي 1998 و2009 وانها تتناول أدوية لقصور أداء الغدة وأخرى لمنع تخثر الدم.

وتابعت ان فحصاً طبياً في العام 2013 “كشف زوال كل آثار الارتجاج وزوال الجلطة في الوريد بشكل نهائي”.

- اين نفرض حداً؟-

أكد طبيب ترامب في تقريره ان “ضغط الدم ونتائج تحليلات المختبر ممتازة. في حال انتخابه يمكنني ان أؤكد ان ترامب سيكون الرئيس الذي يتمتع بأفضل وضع صحي في تاريخ البلاد”، الا انه كشف مؤخراً أنه كتب هذه “الفقرات الأربع او الخمس بأسرع ما يمكن لإرضائهم”.

لذلك يشدد البعض على ان يكون المرشحون اكثر دقة في ما يتعلق بوضعهم الصحي على غرار المرشح الجمهوري في العام 2008 جون ماكين الذي دعا نحو عشرين صحافيا الى مراجعة 1173 صفحة من سجله الطبي حول سرطان الجلد الذي كان يعاني منه.

قبل 50 يوما تقريبا على الاستحقاق الرئاسي، علق روبرت شابيرو الخبير السياسي في جامعة كولومبيا في نيويورك، “كلما تمتع المرشحون بالشفافية حول صحتهم كان ذلك افضل”، مضيفاً ان الأمر ممكن “دون كشف كل التفاصيل علناً”.

وأشار شابيرو الى “مجموعة من الاطباء” بإمكانهم الاطلاع معاً على الملف الطبي لأي مرشح والقول ما اذا قادراً على ادارة البلاد. كما اقترح ان يتم عرض وثائق على بعض اعضاء مجلس الشيوخ يقررون المعلومات التي سيكشفون عنها.

لكن ديفيد لابلين استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في واشنطن تساءل “اين نفرض حداً؟ ما هي المعلومات التي يجب ان نطلع عليها”. وقال “حتى في الولايات المتحدة حيث نعتقد اننا نتمتع بالحق في معرفة كل التفاصيل الشخصية لمرشحينا، الوضع الصحي له حدود”.

واضاف لابلين ان المشاكل الصحية غير المهمة كضغط الدم والامراض المتناقلة جنسياً لا تستحق الكشف عنها علناً بل يجب الاكتفاء بالمسائل المهمة مثل السرطان او ورم في الدماغ.

الا انه اضاف ان المسالة مهمة. وقال “كان لدينا مرشح يدعى بول تسونغاس كان يكرر انه بصحة جيدة لكنه اصيب بسرطان ولم يخبر احداً. لو تم انتخابه لكان توفي خلال ولايته الرئاسية الاولى”.