أوكسفام :التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أظهر ” انقسامات قوية وواضحة ” في المجتمع

لندن - د ب أ – قالت منظمة أوكسفام الثلاثاء، إن تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي أظهر “خطوط تقسيم قوية وواضحة ” في المجتمع ، ناتجة عن ” عقود من مستويات الظلم الاقتصادي المرتفعة “.

وأضافت المنظمة ” استفتاء بريطانيا كان مثالاً واضحاً لمدى استقطاب مجتمعنا ، حيث أعرب ملايين الناخبين عن احباطهم من عدم حصولهم على فرص سياسية و اقتصادية “.

وأشارت المنظمة في بيان قبل نشر التقرير بشأن عدم المساواة في بريطانيا إلى أن 1 % من أعنى أغنياء بريطانيا تبلغ ثروتهم مجمعة أكثر 20 مرة من 20 % من الأكثر فقراً في العالم ” في ظل انفصال بين الذين يملكون الأموال والذين لا يملكونها “

وأضافت المنظمة إلى أن التقرير ، الذي يستند على بحث كلية الاقتصاد بلندن ، سوف يوضح كيف أصبحت بريطانيا ” متزايدة الانقسام “.

وقال ريتشارد اور مدير برنامج المملكة المتحدة في المنظمة ” المملكة المتحدة تعد من أغنى دول العالم ، ولكنها دولة مقسمة إلى أغنياء وفقراء “.

وأضاف ” على الرغم من ارتفاع مرتبات المسؤولين التنفيذيين ، يعيش واحد من بين كل 5 بريطانيين تحت خط الفقر ويواجه صعوبة في دفع الفواتير وتوفير الطعام “.