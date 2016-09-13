غرق مهاجريْن عراقيين وبقاء 4 آخرين مفقودين بعد انقلاب قاربهم في الدانوب

صوفيا - د ب أ – أفادت الإذاعة البلغارية الرسمية الثلاثاء، أن مهاجرين عراقيين اثنين غرقا ، ولا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم الصغير بينما كانوا يحاولون عبور نهر الدانوب من بلغاريا إلى رومانيا.

وهناك فتاتان بين المفقودين. وسبح أربعة ناجون إلى جزيرة في النهر قرب مدينة روز البلغارية ، حسبما نقلت الإذاعة عن شرطة الحدود .

وقع الحادث الأسبوع الماضي ، ولكن لم ترد تقارير بشأنه.

كانت المجموعة العراقية قد وصلت من تركيا ، وأفادت تقارير بأنها دفعت لمهربي البشر 10 آلاف دولار عن كل بالغ و7 آلاف دولار عن كل طفل لمساعدتهم على الوصول إلى ألمانيا.

وأصبحت بلغاريا البوابة الرئيسية للراغبين في الوصول إلى مناطق أكثر ثراء في أوروبا ، بعد أن أغلقت دول طريق البلقان -مقدونيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والمجر، حدودها أمام المهاجرين في آذار/مارس الماضي.