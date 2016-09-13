اصابة أربعة أشخاص بهجوم انتحاري في باكستان في عيد الأضحى

كراتشي- أ ف ب- اصيب اربعة من رجال الشرطة، اصابة احدهما خطيرة، عندما فجر انتحاري نفسه في مسجد للشيعة في جنوب باكستان وسط احتفالات البلاد بعيد الاضحى الثلاثاء.

ووقع التفجير في منطقة شيكاربور في ولاية السند على بعد نحو 470 كلم شمال كراتشي وهي نفس المنطقة التي قتل فيها نحو 16 شخصا في هجوم انتحاري على مسجد اخر للشيعة في 2015.

وقال مسؤولون إن انتحاريين حاولا دخول مسجد خانبور امامبارغا الا ان الشرطة اعترضتهما.

وصرح عمر طفيل مسؤول الشرطة المحلية البارز لوكالة فرانس برس ان “اربعة من رجالنا اصيبوا، واصابة احدهم خطيرة”.

واضاف طفيل ان الاطباء يحاولون انقاذ حياة شخص اخر يشتبه بانه مفجر انتحاري اصيب عندما فجر الاول نفسه، ما منعه من تفجير عبوته الناسفة.

وصرح قائد شرطة ولاية السند ايه دي خواجا ان “المهاجمين وصلا فيما كان المصلون يستعدون للتجمع لاداء صلاة العيد. وتمكنت الشرطة من وقف احدهم عند البوابة خارج المسجد”.

وتمكن المصلون من التغلب على المفجر الانتحاري الثاني فيما كان رجال الشرطة مصابين.

وتشهد باكستان اعمال عنف مذهبية متكررة منذ سنوات، نفذت معظمها جماعات سنية متشددة ضد الاقلية الشيعية التي تشكل نحو خمس عدد السكان الباكستانيين.

والقيت مسؤولية هجوم كانون الثاني/ يناير 2015 على جماعة عسكر جنقوي السنية المسلحة، وادى الى موجة من الاحتجاجات في انحاء البلاد.

وفي حادث اخر الثلاثاء انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة للشرطة في مدينة كويتا في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وصرح مسؤول الشرطة المحلية عبد الرزاق لوكالة فرانس برس “قتل رجل شرطة واصيب خمسة اخرون عندما استهدفت حافلتهم”.

واضاف ان اثنين من الجرحى في حالة خطرة.

وبلوشستان، المحاذية لكل من ايران وافغانستان، غنية بموارد من النفط والغاز وتشهد تمردا اسلاميا وعنفا مذهبيا بين السنة والشيعة وتمردا انفصاليا.