أردوغان يأمل في أن تصبح الهدنة في سوريا دائمة

اسطنبول- أ ف ب- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء ان وقف اطلاق النار الهش في سوريا صامد إلى حد كبير، معربا عن امله في ان يصبح دائما.

ويبدو أن الهدنة التي تم التوصل اليها بوساطة الولايات المتحدة وروسيا لوقف القتال الدامي في سوريا، صامدة في يومها الاول الثلاثاء.

وفي تصريحات متلفزة قال أردوغان إن هناك مشاكل في قريتين او ثلاث، مشيرا الى انه اذا سار كل شيء على ما يرام خلال الساعات الـ48 المقبلة، فهناك فرصة لاستمرار الهدنة.

واضاف “آمل في ان يصبح وقف اطلاق النار دائما”.

بدوره، اعرب وزير خارجية تركيا مولود تشاوش اوغلو عن امله في ان يقوم جميع الاطراف بواجبهم لضمان ان يصبح وقف اطلاق النار دائما.

ونقل عنه تلفزيون (سي ان ان-ترك) قوله “باذن الله فانها (الهدنة) لن تكون من طرف واحد”.

وبدأ سريان الساعات الـ48 الاولى من الهدنة عند غروب الاثنين في جميع انحاء سوريا باستثناء المناطق التي تسيطر عليها جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الاسلامية.

واعلنت القوات السورية النظامية “تجميد” العمليات العسكرية لمدة سبعة أيام حتى منتصف ليل الأحد.