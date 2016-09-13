شيرين تكشف لأوّل مرّة تفاصيل قصة اعتزالها الفن وسبب عودتها مجدداً

القاهرة ـ حلت النجمة شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها “صاحبة السعادة” الذي يُبث عبر فضائية CBC، حيث تحدثت عن قرار اعتزالها الغناء بكل نهائي، والذي تراجعت عنه لاحقاً.

وقالت شيرين إنها مرت بفترة صعبة للغاية بعد مسلسلها الأول “طريقي” الذي عُرض في رمضان قبل الماضي.

وأضافت شيرين أنها رغم نجاح المسلسل كانت تشعر بشعور غريب، وأرجعت ذلك إلى الحسد.

وكشفت عن تفاصيل ما حدث قائلة “كنت أكره جميع الأشياء، حتى ملابسي وشكلي، أنظر في المرآة وأرى نفسي كالعفريت”.