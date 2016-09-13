فنانة كويتية لزميل لها وصفها بـ”بنت الهندية”: لا تصل إلى مستوى مسح حذاء نجم بوليوود شاروخان

الكويت ـ هاجمت الفنانة الكويتية آمنة الكندري ممثلاً كوميدياً كويتياً شهيراً، بعد أن وصفها بـ”بنت الهندية” قائلة، إنه لا يصل إلى مستوى مسح حذاء نجم بوليوود الهندي شاروخان.

وذكرت في مقطع مصور عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” أن هذا الممثل الذي لم تحدد هويته يتعامل معها بوجهين إذ يقابلها بالترحاب وكلمات المديح ثم ينتظرغيابها ليصفها ببنت الهندية.

وقالت “يقول لي بوجهي يا هلا وأنت على رأسي وأنت بنت الديرة ومن وراء ظهري يقول عني بنت الهندية… بنت الهندية أوكي بس في واحد ابن الهندية اسمه شاروخان… تدري يا فنان يا قدير أن الجوطي (الحذاء) الذي يلبسه شاروخان ما راح يخليك حتى إنك تعمل له بوليش “تلمع″ حذاءه”.

وأضافت :”عشان هيك خليك في مكانك يا فنان يا قدير ولا تقل عني هذا الكلام…… ترى عيب وتفشل وفشلتني مع الناس بعد”.

والكندري من مواليد الكويت عام 1987 من أب كويتي وأم هندية، وعاشت مع والدتها فور ولادتها في مومباي وقضت قرابة 6 سنوات من عمرها هناك، تخللها دخولها روضة الأطفال إلى جانب دراستها في المرحلة الابتدائية في إحدى المدارس الهندية، قبل أن تعود إلى الكويت بعد الغزو العراقي وبالتحديد في العام 1993 للاستقرار فيها بشكل نهائي. وتتحدث الكندري اللغة الهندية بطلاقة.