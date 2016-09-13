روسيا تدعو الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها على منتهكي الهدنة في سوريا

موسكو ـ رويترز ـ دعت روسيا الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لاستخدام نفوذها على بعض الجماعات المسلحة التي ترفض التوقف عن قتال قوات الحكومة قائلة إن أفعالهم تعرقل المساعي المشتركة من موسكو وواشنطن لتدشين عملية سلام في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “ندعو بقوة كل من له نفوذ على منتهكي وقف إطلاق النار – وعلى رأسهم الولايات المتحدة – أن يتعاملوا مع عملائهم.”

وتابعت الوزارة قولها “ينبغي ألا يسمح المرء لأفعالهم المتوقعة المستفزة أن تقف عقبة أمام الفرصة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.”

وذكرت الوزارة أن بعض هذه الجماعات تقول بشكل علني إنها لا تريد أن تنأى بنفسها عن جبهة فتح الشام التي كانت معروفة باسم جبهة النصرة.