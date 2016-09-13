ايران هددت باسقاط طائرتين تابعتين للبحرية الامريكية





واشنطن ـ أ ف ب ـ صرح مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس الثلاثاء بان الجيش الايراني هدد باسقاط طائرتين تابعتين للبحرية الامريكية كانتا تحلقان فوق مضيق هرمز، في حادث جديد ضمن سلسلة الحوادث مع ايران.

وقال المسؤول ان “طائرتي دورية بحريتين” كانتا تقومان بمهمتين منفصلتين في المنطقة نفسها في الاجواء الدولية في وقت سابق من هذا الشهر عندما تلقتا ثلاث مكالمات لاسلكية من الدفاع الجوي الايراني.

واضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته قبل اعلان الامر رسميا ان الايرانيين هددوا في المكالمات “باطلاق النار علينا أو اسقاطنا او اطلاق صواريخ علينا”.

وطبقا لتلفزيون فوكس نيوز الذي كان اول من كشف الحادث، فان الطائرات الاميركية تجاهلت التحذير وواصلت مهمتها.

وصرح مسؤول عسكري طلب عدم كشف اسمه للشبكة الاخبارية ان الجيش الاميركي اراد اختبار رد فعل الايرانيين.

وقال المسؤول للوكالة ان الحادث “غير مهني” الا انه لم يعتبر “غير آمن” لان الطائرات الاميركية هي خارج نطاق مدى الصواريخ الايرانية المضادة للطائرات.

ودان البنتاغون خلال الاسابيع الاخيرة سلسلة الحوادث البحرية “غير الامنة وغير المهنية” من بينها حادث دفع سفينة اميركية الى اطلاق عيارات تحذيرية على سفينة ايرانية اقتربت منها كثيرا.

وصرح مسؤول عسكري امريكي بان السفن التابعة للبحرية الامريكية والبحرية الايرانية تواجهت اكثر من 300 مرة في 2015 واكثر من 250 مرة في النصف الاول من هذا العام.

واعتبرت عشرة بالمئة من هذه المواجهات غير آمنة وغير مهنية، بحسب المسؤول.