نقل الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية





القدس- ا ف ب – نقل الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (93 عاماً) مساء الثلاثاء إلى مستشفى قرب تل ابيب إثر تعرّضه لجلطة دماغية، وفق ما أفاد مكتبه في بيان.

وقال المكتب إن “الرئيس السابق نقل إلى مستشفى تل هاشومير إثر تعرّضه لجلطة في الدماغ. حالته مستقرة وهو لم يفقد الوعي ويتلقى العلاج الملائم”.

وتعرّض بيريز في كانون الثاني/يناير لوعكتين في القلب في عشرة أيام، ونقل الى المستشفى مرتين.

وبيريز هو أحد مهندسي اتفاقات أوسلو التي وقعت العام 1993، وحاز جائزة نوبل للسلام في 1994 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتولى بيريز مراراً حقائب وزارية ومنصب رئيس الوزراء، قبل ان يصبح رئيساً لإسرائيل بين 2007 و2014.