القيادة المركزية الأمريكية: دمّرنا معملاً استخدمه تنظيم “الدولة الإسلامية” لإنتاج أسلحة كيماوية





واشنطن- الاناضول- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء عن تدمير مصنع أدوية استخدمه تنظيم “الدولة الإسلامية” لصناعة الأسلحة الكيماوية في العراق.

وأكد قائد القوة الجوية لعمليات المنطقة الوسطى في القيادة الفريق جيفري هاريغان “المعلومات الاستخبارية قد أشارت إلى أن “داعش” قد حولت مجمعاً لمصانع الأدوية إلى منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية”.

وتابع هاريغان، في الموجر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء من بغداد، عبر دائرة تلفزيونية خاصة مع صحفيين في واشنطن‎ “نعتقد أنهم (الدولة الإسلامية) كانوا يستخدمونها (مصانع الأدوية) على الأغلب في صناعة الكلورين وغازل الخردل”.

على صعيد متصل، أكد القائد الأمريكي أن واشنطن تنوي استخدام قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى (شمال العراق) لانطلاق غارات جوية تستهدف ضرب “الدولة الإسلامية” في العراق.

وكشف هاريغان أن القوة الجوية الأمريكية ستبدأ باستخدام قاعدة القيارة في تنفيذ ضرباتها ضد التنظيم “حالما تصبح القوات الأمنية العراقية على استعداد لبدء عملياتها في الموصل، سنكون متهيئين لدعمهم وستكون القاعدة الجوية جاهزة”.

وانحسر نفوذ التنظيم في العراق بعد أن سيطر على ثلث مساحة البلاد قبل نحو عامين. وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري خاصة في الموصل.