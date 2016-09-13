اتفاق أميركي إسرائيلي حول مساعدات عسكرية قياسية 





واشنطن- أ ف ب- اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء ان الولايات المتحدة واسرائيل توصلتا الى اتفاق قياسي بمليارات الدولارات يتضمن مساعدات عسكرية لمدة عشر سنوات بين 2019 و2028، على ان يوقع رسميا الاربعاء في واشنطن.

وقالت الخارجية في بيان مقتضب ان الاتفاق الاطار أو “بروتوكول الاتفاق يشكل أهم التزام بتقديم مساعدة عسكرية ثنائية في تاريخ الولايات المتحدة”. لكنها لم تفصح عن قيمة المساعدات العسكرية التي يتوقع ان تكون بمليارات الدولارات.

والاتفاق الحالي ينتهي مفعوله في 2018 وكانت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تطالب بزيادة كبيرة في المساعدة الاميركية، حتى ان الصحافة الاسرائيلية أشارت الى خمسة مليارات دولار كل عام مدى عشرة اعوام بدلاً من نحو ثلاثة مليارات راهنا.

وشدد نتانياهو نفسه على ضرورة ان تزيد المساعدة الاميركية بعد بدء تنفيذ الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني في كانون الثاني/يناير.

وجرت المباحثات الاميركية الاسرائيلية في أجواء من الفتور الذي يسود العلاقات بين ادارة الرئيس باراك اوباما وحكومة نتانياهو منذ اعوام.

واتفاق العام 2007 الذي شمل الفترة بين 2009 و2018 زاد المساعدة العسكرية الاميركية من 24 الى 30 مليار دولار.