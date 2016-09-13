وزير خارجية الدنمارك: نفضّل الحديث عن اتحاد أوروبي “أفضل وليس أكبر”





برلين- د ب أ- أعلن وزير الخارجية الدنماركي كريستيان ينسن أن بلاده لا ترغب في توسيع نطاق الاندماج الأوروبي، وذلك في إشارة إلى تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، قال ينسن اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين إن بلاده تفضّل “الحديث عن اتحاد أوروبي أفضل بدلاً من الحديث عن اتحاد أوروبي أكبر”.

واشار ينسن إلى أن الناس في أوروبا متشككون حيال الترابط الزائد عن الحدّ بين دول التكتل في مجالات بعينها، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يرى مستقبل بلاده في الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، أكد ينسن على رغبة بلاده في الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع ألمانيا التي وصفها بأنها أقرب حلفاء الدنمارك.

وأضاف ينسن أن من المنتظر تعزيز التعاون بين بلاده وألمانيا ولاسيما في مجالات الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.