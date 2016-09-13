سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مجدداً مواقع مدفعية تابعة للنظام السوري





القدس- الأناضول- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء عن قصف قطع مدفعية تابعة لجيش النظام السوري في الجولان، التي تحتل إسرائيل ثلثي مساحتها منذ عام 1967، على خلفية سقوط قذائف صاروخية في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “قام سلاح الجو مساء اليوم، بقصف قطع مدفعية تابعة للجيش السوري في الجولان رداً على إطلاق صواريخ”.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من جانب النظام السوري على القصف الإسرائيلي الجديد الذي استهدف مدفعية قواته.

وكان قد أعلن الجيش الإسرئيلي في وقت سابق عن سقوط 3 قذائف صاروخية في هضبة الجولان، قال إنها “أطلقت من الأراضي السورية”.

وقال بيان للجيش، “سقطت 3 قذائف صاروخية، اليوم الثلاثاء، في منطقة الجولان”.

وأضاف البيان الذي وصل “الأناضول” نسخة منه، أن “القذائف على ما يبدو انزلقت إلى الجولان جراء الحرب الأهلية القائمة في سوريا”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات النظام السوري إسقاطها طائرة حربية إسرائيلية في ريف القنيطرة جنوبي البلاد، وأخرى استطلاع غرب بلدة سعسع (في ريف دمشق المحاذي لريف القنيطرة)، وفق ما ذكرته وكالة أنباء النظام.

وجاء في بيان أوردته الوكالة أن الطيران الإسرائيلي “قام عند الساعة الواحدة (22.00 تغ) صباح يوم 13 سبتمبر/ أيلول بالاعتداء على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة فتصدّت وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت له طائرة حربية جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب سعسع″.

إلّا أن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نفى سقوط الطائرتين قائلاً: “أُطلق الليلة (ليل الإثنين- الثلاثاء) صاروخ أرض جو من سوريا، بعد غارة الجيش الإسرائيلي، التي جاءت رداً على انزلاق النيران إلى أراضينا أمس″.

وأضاف أدرعي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لـ “الأناضول” أن “طائراتنا كانت بعيدة عن مصدر التهديد الذي لم يشكل أي خطر على قواتنا”.

وتكررت خلال الأشهر الماضية حوادث سقوط قذائف على هضبة الجولان المحتلة مصدرها الجانب السوري من الحدود جرّاء القتال الدائر هناك بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام السوري، فيما يرد الجيش الإسرائيلي أحياناً بقصف يشنّه على مواقع تابعة للنظام السوري.