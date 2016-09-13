﻿نواب يتهمون عالم الفضاء عصام حجي بـ«إهانة السيسي» بعد إعلانه عزمه الترشح للرئاسة وسط جدال سياسي وإعلامي

القاهرة ـ «القدس العربي»: بينما أعلن عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا الدكتور عصام حجي انه يعمل على تشكيل جبهة وطنية للترشح من خلالها في انتخابات الرئاسة في عام 2018، اتهم أكثر من 170 نائبا في مجلس النواب، الدكتور عصام حجي بإهانة المؤسسة الرئاسية ومجلس النواب بالكامل وإهانة إرادة الشعب ومحاولة تكدير السلم والأمن العام والسعي إلى تكرار الفوضى السياسية، من خلال محاولاته بث البلبلة بالدعوة إلى تشكيل فريق رئاسي يحكم مصر، مكررا السيناريو نفسه ومستنسخا صورة الدكتور محمد البرادعي، مساعد رئيس الجمهورية السابق، الذي ترك مصر بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

وأشار النواب في ثورة غضب عارمة، إلى أن ما تحدث به حجي هو محاولة ملتوية للظهور على المسرح السياسي من جديد، بالإضافة إلى تعمد الإساءة إلى الرئاسة وتوجيه اتهامات مرسلة بلا دليل إلى النظام السياسي الحاكم في مصر.

وأكد بعض النواب «أن حجي يسعى إلى العودة إلى المسرح السياسي على حساب الاستقرار والأمن واستعادة مصر البلد الذي تم افتقاده على مدى أكثر من خمس سنوات ومنذ 2011 ». وأعلن النواب رفضهم المطلق العودة إلى الوراء ورفضوا أيضا أسلوب التشكيك في قدرات النظام المصري الذي حقق نجاحات كبيرة بشهادة الداخل والخارج.

وأعلن آخرون «أن مجلس النواب سوف يناقش هذا الملف وتصريحاته المهينه في أولى جلسات مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ يوم الرابع من اكتوبر المقبل».

وعلق الكاتب الصحافي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على تصريحات العالم المصري عصام حجي، بشأن مبادرة الرئاسة 2018، قائلا: «من حقة طبعا يتكلم ومن حقة يترشح للرئاسة رغم إني ومن وجهة نظري ضد فكرة ترشح العلماء للسياسة».

وأضاف خلال حواره في برنامج «الصحافة اليوم»، على قناة «النهار اليوم»، «أن ترشح «حجي» أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 «حاجة كويسة».

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، «أن فكرة توجيه عصام حجي انتقادات للرئيس السيسي بسبب شراء الأسلحة، وهو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية هي في غاية الصعوبة والخطورة، قائلا: «يعني هو الجيش بيجيب أسلحة لبلد تانية ولا جايبها عشان يحمي مصر من خطورة الأوضاع في البلاد اللي حوالينا».

وتابع: «الواقع بيقول إن الناس متمسكة بالرئيس السيسي، بس مش وقته الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، السيسي بيفكر في المشروعات والهم اللي وراه ومش بيفكر في إمكانية ترشيحه الفترة القادمة من عدمه، بس السيسي هو الفرصة الحقيقية للتغيير».

وقال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي «إن عصام حجي يسعى لإعادة الإخوان للمشهد السياسي من خلال طرحه لمبادرات مؤخرًا تعتبر تحايلا لإعادة الإخوان إلى المشهد».

وأضاف في بيان له، « لماذا لم يُطبق عصام حجي مع محمد مرسب الرئيس المعزول مقترحاته في تطوير التعليم وغيره من المجالات؟»، مضيفًا: «الكلام سهل وكل واحد ممكن يزعم أنه سيكون فريقًا لحل مشكلات مصر، ولكن التنفيذ عسير ولو كان حجي حريصا على مصلحة مصر فلماذا لا يُقدم مقترحاته للحكومة الحالية للنهوض بمصر، أم أنه يُريد الاحتفاظ بمقترحاته حتى الانتخابات الرئاسية؟».

وتابع: «الإخوان صدعونا بمقترحاتهم ومشروع النهضة وخطة المئة يوم، وظهرت النتيجة أن كل هذه مجرد أوهام وأكاذيب وعصام حجي يُعيد ويُكرر ويُلح على النهوض بالتعليم».

وأوضح: «في الحقيقة التعليم في مصر مشكلته الأساسية معروفة ألا وهي الحالة الاقتصادية التي تعجز عن تطوير المدارس والمعامل والجامعات ودعم الأبحاث وتوفير الأجهزة الحديثة في المنشآت التعليمية، وبناء المدارس الحديثة وإنهاء حالة التكدس في الفصول وغير ذلك من المشكلات التي تحتاج لمليارات لا تتوافر حاليا، فلو كانت السلطة بيد حجي فهو لا يستطيع تنفيذ أي مخططات للنهوض بالتعليم في ظل العجز في الميزانية».

وأوضح الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، «أن مبادرة عصام حجي لن تجد ما يساندها من الدستور».

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبادرة عصام حجي بتشكيل فريق رئاسي بعد 2018 لا تجد ما يساندها من الدستور».

وتابع: «الدستور يتحدث عن رئيس الجمهورية باختصاصات محددة ومقيدة ولا يعرف مفهوم الفريق الرئاسي، فتح باب تعديل الدستور الآن سيأتي قطعًا بما لا تشتهي السفن، التروي مطلوب قبل طرح المبادرات».

وانتقد المحامي نجاد البرعي، مبادرة الدكتور عصام حجي لخوض انتخابات الرئاسة عام 2018، في تدوينة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «طبعا من حق الدكتور عصام حجي أن يرشح نفسه أو يدعم ترشيح غيره أو يشكل فريقًا رئاسيا ليضفي على اللعبه الديمقراطية الشكل المطلوب ولكن من الغريب أنه لم يأخذ درسا من تجربة حمدين صباحي في منافسته مع الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية أو من أيمن نور في انتخابات الرئيس مبارك التنافسية الأولى افتكر عام 2005».

وتابع: «ببساطة لا يمكن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية في مناخ سياسي لا يسمح بها من يقبل أن يلعب تلك اللعبة يكون إما جاهلا بالوضع في البلد الذي يريد أن ينافس على حكمه أو يلعب دور محمود المليجي في صراعه مع فريد شوقي حيث كان دوره الأساسي أنه ينضرب من فريد شوقي حتى يكون الصراع في الفيلم تنافسيا».