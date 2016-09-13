﻿أمير قطر يحث إيران ودول الخليج على الحفاظ على حسن الجوار

لندن ـ «القدس العربي»: قال الإعلام القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعا لعلاقات تتميز بحسن الجوار بين دول الخليج العربية وإيران في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في ظل التوتر في الآونة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران بشأن الحج، فيما أكد كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، اللواء يحيى صفوي، أنه يجب على طهران أن تتحلى سياستها بالتسامح في التعامل مع الرياض ومنع التصعيد ضدها.

وتزايد التوتر منذ قيام دول الخليج العربية بقطع أو خفض مستوى العلاقات مع إيران في يناير/ كانون الثاني بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران الذي كان بدوره رد فعل على إعدام السعودية لرجل دين شيعي معارض.

وأدى تبادل التصريحات الحادة بين إيران والسعودية في الأيام الأخيرة بشأن كيفية إدارة الرياض للحج لمزيد من الاحتقان بعد فشل البلدين في الاتفاق على ترتيبات حتى يتسنى للإيرانيين أداء فريضة الحج.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الشيخ تميم اتصل هاتفيا بروحاني لتهنئته بعيد الأضحى.

وأضافت أنه أكد على «أهمية أن ترتكز العلاقات الخليجية الإيرانية على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وأن يتم تسوية أية خلافات خليجية إيرانية عن طريق التفاوض والحوار».

وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل شيخ وصف زعماء إيران بأنهم «ليسوا مسلمين» بعد انتقاد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السعودية بسبب حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج العام الماضي وأسفر عن مقتل 700 حاج على الأقل.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تصريحات مفتي السعودية تدل على تعصب الزعماء السعوديين واتهم المملكة العربية السعودية بدعم الإرهاب.

وتدعم السعودية وإيران طرفين مختلفين في النزاعات الإقليمية في سوريا واليمن وتتبادلان الاتهامات دائما بتأجيج التوتر في الشرق الأوسط.

وفي صعيد آخر لكنه متصل بالموضوع، صرح كبير مستشاري علي خامنئي أنه يجب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تطور علاقاتها مع سلطنة عمان والكويت وقطر، وأن تتحلى سياستها الخارجية بالتسامح في التعامل مع النظام السعودي.

ووفقاً لموقع «الدبلوماسية الإيرانية» المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية، أشار اللواء يحيى صفوي خلال كلمته في مركز الأبحاث الدولية التابع للخارجية الإيرنية، إلى أن بلاده تعير أهمية كبيرة لعلاقاتها مع جيرانها، مشدداً على وجوب ابتعاد طهران عن تصعيد التوتر مع السعوديين.

وأوضح أن إيران تتمتع بتأثير جيو سياسي أكبر من السعودية في المنطقة، نظراً موقعها الجغرافي الواصل بين آسيا الوسطى والقوقاز ومنطقة الخليج العربي، وأن إيران تُعتبر الممر الاستراتيجي بالنسبة لدول هذه المنطقة، مضيفاً أنه وبسبب عدم الاستقرار والأمان في أفغانستان والحروب المتواصلة هناك، دول هاتين المنطقتين لا تستطيع أن تصدر نفطها وغازها من مسير أفغانستان ـ باكستان حالياً.

ولفت النظر إلى أن إيران تمثل البوابة المثالية لهذه الدول، وأن طهران تحاول تطوير الطرق وخاصة سكك الحديد لربط شمال البلاد بجنوبه، حتى يتحول ميناء تشابهار في إقليم بلوشستان جنوب شرقي إيران، إلى المركز الرئيسي لتصدير واستيراد البضائع والطاقة من وإلى منقطتي آسيا الوسطى والقوقاز.

وقال إن إيران تعمل جادةً حتى توصل سكك حديدها بالعراق من خلال المحمرة في إقليم الأحواز جنوب غربي البلاد، وبعدها بسوريا وبحر المتوسط الأبيض، لنقل البضائع من هذا المسير من وإلى أوروبا ودول شمال أفريقيا.

وأشار إلى مدّ الصينيين سكك الحديد من منطقة «بنج شير» شرقي أفغانستان إلى كابول من خلال الجبال الوعرة، قائلاً إنه يجب على إيران أن تسرع لتكمل مشاريعها لتطوير الطُرق في البلاد، وإن جميع الدول الغربية تتنافس في أفغانستان، وإنه سيكون دوراً أكبر لهذا البلد مستقبلاً.

وذكر أن الصينيين يطورون ميناء غوادر في باكستان بشكل سريع وكبير جداً، وأن إسلام آباد تراهن بشكل كبير على قدرة الصين الهائلة لإيجاد توازن في موازين القوى بينها وبين الهند.

وعودةً إلى العلاقات الإيرانية السعودية، قال كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني إن السلام والاستقرار في منطقة الخليج يصب لصالح إيران، وإنه يجب على طهران أن تبتعد أن التصعيد والتوتر مع المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن بلاده لها اليد العليا في منطقة الخليج بفضل حدودها البحرية الممتدة من خليج غوادر إلى ميناء الفاو، فضلاً على ثقل إيران السكاني الأكبر.

وأشار إلى الخلفية السلبية التاريخية بين إيران وروسيا، مضيفاً أن طهران تتعامل مع موسكو بحذر في سوريا، وأنها تعتمد سياسة حذرة تجاه روسيا، مشدداً على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين.