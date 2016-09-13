﻿حضور كبير للفنانين العرب في معرض صالون موناكو 2016

الرباط ـ «القدس العربي» : في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2016 يُقام على أرض إمارة موناكو، في فضاء فونتفيل، صالون موناكو للفن التشكيلي، الذي يشمل مجموعة أعمال سيتم عرضها لفنانين عالميين بحضور لـ44 فنانا تشكيليا عربيا من حوالي 7 دول مغاربية ومشرقية (المغرب، العربية السعودية، عمان، لبنان، تونس، سوريا والعراق).

المعرض الذي سيقام على مساحة 2000 متر مربع، سيعرف حضورا لأكثر من 50 شركة فنية و30 من رعاة المعارض.

ويُقَدّر زوار معرض موناكو بحوالي 10 آلاف زائر هذه السنة. ويعرف اهتماما واسعا من لدن الصحافة العالمية من مختلف الدول الأوروبية والعالمية، من حيث كونه أحد أهم الأحداث التشكيلية في إمارة موناكو وخارجها، إذ يستقطب سنويا عشرات الآلاف من رعاة الفن وفنانين وصحافيين ومقتني لوحات ونقاد.

تتنوع معروضات صالون موناكو من منحوتات وصباغات وأعمال تندرج ضمن خانة الفن المعاصر. ويعرف هذا الحدث تميزا هذه السنة وهو مشاركة 44 فنانا من العالم العربي. فنانون تتنوع اشتغالاتهم واهتماماتهم التشكيلية من منحوتات إلى صباغات وتراكيب وإنشاءات فنية.

سيشارك من المغرب كل من التشكيليين: فاطمة الحجاجي، نزهة ليتيم، لمياء بلول، خديجة الفحلي، ناديا الشلاوي، كنزة أمين لحلو، حليمة كداري، ابتسام البخاري، شمس صهباني، خديجة ليلاني، توفيق الشيشاني، سعاد بياض، ليلى العراقي، شهاب نصيب، ندى العراقي، مريا قرمادي، مونيا بوطالب، سعيدة الصقلي، سمية الوكوتي. ومن المملكة العربية السعودية كل من الفنانين: هشام بنجابي، هند نصير. من الأردن: نور قصيني. من لبنان كل من التشكيليين: ربيعة معتوق، ميرنا الخوري، جمانة أبومطر، ليلى قنصو، مايا فارس، ليلى مال الله، ماري حداد. من عمان كل من الفنانين: علي الجهوري، عبد العزيز التركي، نور الزجالي، سمية الغريبي، زهراء الغتريفي، أحمد الشبيبي، عبد الكريم الرواحي، علي الجابري، أنور صونيا، ريم الزكواني، صلاح الشكايري، عبد العزيزي المعماري. من سوريا التشكيلي: قصي بدر. من تونس التشكيلية: أماني فخيت من العراق التشكيلية: مي النعيمي.