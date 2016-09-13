﻿نشاط ملحوظ في السياحة الداخلية خلال أيام العيد وشبان يبادرون لتنظيف شوارع أشبه «بمزابل»

رام الله – «القدس العربي» : رغم ما تزعمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول تقديم «تسهيلات» في كل عيد إلا أن الفلسطينيين اتخذوا عادات لا تتغير بسهولة كنوع من محاربة قرارات الاحتلال بخصوص قضاء إجازة العيد داخل المدن الفلسطينية المختلفة والتنقل فيما بينها كنوع من دعم السياحة الداخلية، وكذلك لوقف دعم الاقتصاد الإسرائيلي عبر الدخول إلى المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948 لقضاء الإجازة هناك وصرف الأموال التي تذهب لدولة الاحتلال.

ورغم الحركة النشطة تجاه مدينة «القمر» أريحا بسبب أجواء الطقس اللطيفة، وكذلك باتجاه نابلس وأسواقها، إلا أن الطابع الغالب كذلك الذي أزعج سلطات الاحتلال هو توافد سكان فلسطين المحتلة عام 1948 على المدن الفلسطينية القريبة منها سواء نابلس أو طولكرم أو جنين، أو حتى مدينة بيت لحم لقضاء إجازة العيد الطويلة إلى حد ما في المدن الفلسطينية والتسوق منها. وهم من ينعشون الأسواق الفلسطينية التي تعاني الركود بشكل مستمر بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي.

وتنشط الحركة بشكل عام أول أيام العيد في المطاعم والفنادق والمرافق السياحية، وتتواصل في بقية الأيام في الأسواق بوجود فلسطينيي48. وتنشط أيضا أسواق القدس العتيقة هي الأخرى بزيارات أهالي الضفة للأقصى. لكن هذا المشهد لا يخلو من الحوادث والكوارث والشجارات. ففي محافظة بيت لحم على سبيل المثال أصيب خمسة في أول أيام العيد في شجار عائلي وقع في بلدة العبيدية. وبحسب ما أكدت مصادر أمنية فلسطينية لـ «القدس العربي» فإن شجارا عائليا وقع في العبيدية أسفر عن أصابة خمسة أشخاص. وأوفدت قوات الأمن الفلسطيني تعزيزات إلى البلدة وفرضت إجراءات مشددة وأعادت الأمور إلى أوضاعها الطبيعية.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة العشرات في عدة بلدات خاصة خلال عمليات ذبح الأضاحي في قطاع غزة. وأعلنت مستشفيات القطاع وصول ما لا يقل عن ثلاثين جريحا منها حالات قطع أيد وسقوط من علو شاهق. وفي مدينة رفح أصيب أكثر من تسعين مواطنا بجراح مختلفة بسبب هجوم شنته عجول نتيجة الذبح بطريقة خاطئة. أما في مجمل القطاع فقد بلغت الإصابات نحو مئتي إصابة، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة. وفي خضم عملية التسوق للعيد وذبح الأضاحي استعداداً للاحتفال بالعيد، انتشرت صور كثيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أسواق المدن الرئيسية وكأنها «مزابل» بسبب مخلفات الكرتون وأكياس البلاستيك وعلب الهدايا المنتشرة على الأرض. وخرجت أصوات من الفلسطينيين تقدم التحية لعمال النظافة الذين سيقضون إجازة العيد في تنظيف الشوارع والقمامة التي انتشرت فيها. وفي بيت لحم بادر عدد من الشبان ليل اليوم الأول من أيام العيد ودون ترتيب مسبق بتنظيف شوارع المدينة والبلدة القديمة من بيت لحم لا سيما ساحة جامع عمر وساحة كنيسة المهد. وقال الشبان إنها مبادرة فردية تماماً حفاظاً على جمال المدينة التي لا يجب أن تترك بهذه الطريقة سواء أمام سكانها أو أمام زائريها خلال فترة العيد.