﻿تراجع أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين احتمالات رفع الفائدة الأمريكية

لندن – رويترز: تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء وسط حالة من الضبابية التي تكتنف احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقالت عضوة في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المعنية بتحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي أمس الأول ان مبررات تشديد السياسة النقدية باتت «أقل إقناعا»، وهو ما دفع المتعاملين إلى تقليص تقديراتهم لنسبة احتمال رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول، إلى 15 في المئة من 24 في المئة يوم الجمعة وفقا لما ذكرته «سي.إم.إي غروب».

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1324.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1225 بتوقيت غرينتش.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1328.60 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء لتستقر بعد خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية عقب تصريحات مسؤولة مجلس الاحتياطي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 19.08 دولار للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع عند 18.69 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1051.20 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 1033.45 دولار للأوقية أمس الأول.

وانخفض البلاديوم 0.5 في المئة ليسجل 657 دولارا للأوقية بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/تموز عند 650.15 دولار للأوقية أمس.