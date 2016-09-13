﻿الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية يدافع عن قبول وظيفه في «غولدمان ساكس»

بروكسل – أ ف ب: دان جوزيه مانويل باروزو، الرئيس السابق للمفوضية الاوروبية، أمس الثلاثاء ما قال انه «إجراءات تمييزية» بحقه، بعدما طالبه خلفه جان كلود يونكر بـ»توضيحات» اثر توظيفه لدى البنك الأمريكي الاستثماري «غولدمان ساكس».

واشار باروزو خصوصا الى الانتقادات والتساؤلات بشأن نزاهته معتبرا انها «بلا أساس ولا داعي لها إطلاقا» مضيفا «إنها تمييزية بحقي وبحق غولدمان ساكس».

وتابع في الرسالة الصادرة أمس والموجهة الى رئيس المفوضية الحالي جان كلود يونكر ان «هذه الإجراءات ليست تمييزية فحسب، بل تبدو متنافرة الى حد كبير مع قرارات صادرة بشأن اعضاء سابقين آخرين في المفوضية».

ويلمح باروزو الى سلسلة اجراءات اتخذتها السلطة التنفيذية الأوروبية اثر الانتقادات الحادة التي وجهت تحت شعار الاخلاقيات لتوظيفه في تموز/يوليو لدى البنك الامريكي.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد قال أمس الأول، في رسالة كشفت نصها وسيطة الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية طلبت توضيحات من جوزيه مانويل باروزو حول وظيفته الجديدة في مصرف «غولدمان ساكس»، لطرحها على لجنة الأخلاقيات التابعة لها.

وكانت الوسيطة إيميلي أورايلي طلبت هذه التوضيحات الأسبوع الماضي في رسالة على شكل تحذير إلى يونكر، طرحت فيها مخاوف أخلاقية «مبررة» يثيرها تعيين باروزو.

يذكر ان مصرف «غولدمان ساكس» قام في في يوليو/تموز الماضي بتعيين باروزو، الذي ترأس المفوضية الأوروبية بين 2004 و2014، مستشارا في المسائل المرتبطة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واثار هذا التعيين ردود فعل مستنكرة، ولا سيما في فرنسا والبرتغال. واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ذلك «غير مقبول أخلاقيا».

ووقع موظفو الاتحاد الاوروبي عريضة أبدوا فيها مخاوف من أن يضع باروزو في خدمة هذه المجموعة المالية الخاصة الشهرة والمعلومات التي اكتسبها من مهامه العامة السابقة.

ويؤكد يونكر في رسالته بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الجاري إلى أورايلي أن باروزو «أكد التزامه بالعمل بنزاهة» في مصرف «غولدمان ساكس».

وأضاف أنه «طلب من الأمين العام (للمفوضية) أن يبعث رسالة (إلى باروزو) يطلب منه فيها تقديم توضيحات حول مسؤولياته الجديدة وشروط عقده».

وهو يعتزم بعد تلقي الرد طرحه على «لجنة الأخلاقيات الخاصة» المكلفة تقديم رأيها للمفوضية، لمعرفة ما اذا كانت الوظائف التي يحصل عليها المفوضون الأوروبيون السابقون تتعارض مع القواعد المرعية.

وتنص مدونة قواعد سلوك موقعة من المفوضين على فترة انتقالية من 18 شهرا مفروضة على رؤساء المفوضية بعد انتهاء مهامهم، يتحتم عليهم خلالها طلب إذن من المفوضية للالتحاق بمجموعة خاصة.

غير أن هذا البند لا ينطبق على باروزو الذي غادر مهامه عام 2014، ويمكن الافتراض بأنه لم يعد بوسعه ممارسة نفوذ أو الوصول إلى معلومات بفعل مهامه السابقة.

وهو ما أبرزته المفوضية عند إعلان تعيين باروزو لدى مصرف غولدمان ساكس»، إلى أن اضطرت إزاء الاعتراضات إلى اتخاذ «احتياطات إضافية.