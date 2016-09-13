﻿الصين: ارتفاع الإنتاج الصناعي وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى النمو

بكين – وكالات:سجلت احصاءات حكومية صينية نشرت أمس الثلاثاء تسارع نمو الإنتاج الصناعي والمبيعات بالمفرق في البلاد في أغسطس/آب الماضي الى حد فاق التوقعات، في مؤشرات مشجعة لثاني اقتصاد في العالم.

واشار المكتب الوطني للاحصاءات الى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6,3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في العام الفائت، ما يعكس تسارعا مقارنة بارتفاع 6.0 في المئة سجل في تموز/يوليو متجاوزا توقعات قناة بلومبرغ الاخبارية التى بلغت 6.2 في المئة استنادا الى استطلاع اراء خبراء اقتصاد.

من جهة أخرى سجلت مبيعات المفرق، التي تشكل مقياسا أساسيا للاستهلاك الفردي، ارتفاعا بنسبة 10.6 في المئة في اغسطس بحسب مكتب الاحصاءات، تجاوز ايضا التوقعات ونسبته في يوليو.

تسعى بكين الى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على نفقات الاستثمار والصادرات ليصبح مدفوعا بطلب المستهلكين. لكن الفترة الانتقالية شهدت مطبات تخللها تباطؤ إجمالي الناتج الداخلي.

ومع ان الصين محرك محوري للاقتصاد العالمي،فقد شهدت في العام الفائت نسب النمو الاكثر بطئا في ربع القرن الأخير، وواصلت التباطؤ منذ ذالك الحين.

قال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات شينغ لايون «في أغسطس تحسنت بعض المؤشرات، فيما حققت جهود الحد من فائض قدرات الإنتاج، وتقليص المخزون وتصريف الديون وتخفيض التكاليف وتقوية الروابط الضعيفة، نتائج بارزة».

وأضاف ان «الاقتصاد الوطني حقق نموا معتدلا لكنه ثابت وسليم». ومع ذلك دعا الى توخي الحذر في الوقت نفسه. وأوضح «علينا الإدراك ان الظروف المحلية والخارجية ما زالت معقدة وقاسية ويتخللها تقلب كبير ونقاط غموض كثيرة».

كذلك شهد الاستثمار في الموجودات الثابتة الذي يشكل مقياسا للانفاق في البنى التحتية ارتفاعا بنسبة 8,1 في المئة في الاشهر الثمانية الاولى من العام فبقي على نسبته لفترة يناير/كانون الثاني – يوليو/تموز.

لكن مبيعات المفرق فاقت التوقعات التي بلغت 10.2 في المئة بحسب استطلاع اقتصاديين اجرته قناة بلومبرغ، فيما تجاوز الاستثمار في الموجودات الثابتة توقعات ارتفاعه بنسبة 7.9 في المئة.

وارتفعت مبيعات المفرق عبر الانترنت بنسبة 26.7 في المئة في الاشهر الاولى في العام، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2015، وتجاوزت باشواط النمو في اجمالي مبيعات المفرق البالغ 10.3 في المئة وساهمت بنسبة 11.6 في المئة من اجمالي المبيعات.

لكن المحللين ابدوا حذرا إزاء أرقام اغسطس، فيما استقبلها المستثمرون بفتور بحيث لم يسجل مؤشر شنغهاي المركب المرجعي ارتفاعا اكثر من 0.05 نقطة.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير في اقتصاد الصين في «كابيتال إيكونومكس»، في مذكرة «تتطابق بيانات اليوم مع رأينا منذ زمن طويل بان الأثر المتأخر لتليين السياسات الذي جرى سابقا يضاعف ترجيحات تعزيز قوة الاقتصاد في النصف الثاني من العام الجاري».

لكنه لفت الى ان مضاعفة المرونة النقدية «ليست مرجحة على الأمد القصير»، ما يعني أن «هذه الطفرة في النشاط الاقتصادي ستتلاشى على الأرجح خلال العام المقبل».

وحددت بكين أولويات كبرى في تقليص كل من فائض قدرات الإنتاج وفائض المخزون والاقتراض، مع التركيز على صناعة الصلب المتعثرة في البلاد والتي تتهمها الصناعات المنافسة الاميركية والأوروبية بإغراق الأسواق العالمية.

وتسعى السلطات الصينية الى تخفيض 45 مليون طن من قدرة إنتاج الصلب للعام الجاري. وأعلنت الصحيفة التي تعتبر الناطقة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم (بيبُلز ديلي) في الشهر الفائت عن الغاء إنتاج حوالى 21 مليون طن حتى يوليو/تموز.

لكن الإنتاج الفعلي للصلب الخام ارتفع بنسبة 3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في العام الفائت في أغسطس، على ما كشفت ارقام المكتب الوطني للاحصاءات في ارتفاع قدره 2.6 في المئة سجل في الشهر السابق.

وقال لويس كويس، رئيس قسم اقتصادات اسيا في «اوكسفرد ايكونومكس» الإستشارية «نتوقع ان يبقى الاستثمار خاضعا للضغوط في ما تبقى من العام بسب تباطؤ البناء العقاري والقدرة الإنتاجية الاحتياطية في قطاعات محورية».

وتابع «لكن مع تعافي الارباح الصناعية مؤخرا، وكذلك الاستثمار في اغسطس، يفترض بالضغط الى الاسفل ان يخف».

ويشكل الحفاظ على النمو أولوية حيوية للحزب الشيوعي الصيني، الحريص على تفادي تهديد الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن البطالة.

وقال شينغ ان البطالة قد تبقى مستقرة رغم تباطؤ النمو نظرا الى ان صناعات الخدمات القائمة على «العمالة الكثيفة» كانت تحتل حيزا أكبر من الاقتصاد. وأوضح ان نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي اليوم تنشئ 1.7 مليون وظيفة.

من جهة ثانية ذكرت تقارير إخبارية أمس أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين زادت خلال أغسطس الماضي بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بعد تراجعها بنسبة 1.6 في المئة سنويا خلال يوليو الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت الصين وصل خلال الشهر الماضي إلى 57 مليار يوان (8.8 مليار دولار)، حيث جاء تحسن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات نشرت أن النشاط الاقتصادي في الصين أفضل من التقديرات.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني فإن الاستثمار في الأصول الثابتة والناتج الصناعي ومبيعات التجزئة سجلت نموا قويا خلال الشهر الماضي.

من ناحيتها ذكرت وزارة التجارة أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 4.5 في المئة سنويا إلى 85.9 مليار دولار بعد زيادتها بنسبة 4.3 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى استمرار قطاع الخدمات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وشكلت استثمارات قطاع الخدمات أكثر من 70 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 10 في المئة مقابل زيادة سنوية بنسبة 7.7 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى.

في الوقت نفسه زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بنحو الضعف خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 76.1 مليار يوان.

وزادت الاستثمارات الآتية من الولايات المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 80 في المئة، في حين زادت الاستثمارات الآتية من ألمانيا بنسبة 79 في المئة، ومن بريطانيا بنسبة 97 في المئة خلال الفترة نفسها.