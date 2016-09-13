﻿توقع ارتفاع إنتاج روسيا النفطي لأعلى مستوى في 30 عاما

موسكو – رويترز: قال مصدران مقربان من وزارة الطاقة أمس الأول ان إنتاج النفط في روسيا -أكبر منتج للخام في العالم- من المتوقع أن يرتفع هذا العام بنسبة 2.2 في المئة فوق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 30 عاما، بما يتراوح بين 546 و547 مليون طن.

وتتجاوز روسيا باستمرار توقعات إنتاج النفط الذى يشهد زيادة مطردة منذ عام 2009، عندما أدى هبوط في أسعار الخام إلى خفض مستويات الإنتاج.

ومنذ ذلك الحين زادت الشركات الروسية معدلات الحفر بنحو عشرة في المئة سنويا.

وقال أحد المصدرين «سيكون الإنتاج ما بين 546 و547 مليون طن هذا العام. الشركات تنفذ أعمال التنقيب بنشاط ولوك أويل تدشن حقولا جديدة.» وأكد مصدر آخر التوقعات الجديدة.وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في يوليو/تموز ان إنتاج النفط من المتوقع أن يترواح بين 542 و544 مليون طن هذا العام (10.85-10.90 مليون برميل يوميا) ارتفاعا من نحو 534 مليون طن فى 2015.

ولم ترد وزارة الطاقة على الفور على طلب للتعليق.

وبلغ إنتاج روسيا من النفط فى أغسطس/آب 10.71 مليون برميل يوميا بانخفاض نسبته 1.3 في المئة عن حجم إنتاج يوليو/تموز بسبب صيانة موسمية.

وتعافى الإنتاج منذ ذلك الحين ليقترب من 11 مليون برميل في الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر/أيلول.

وتستعد شركة «لوك أويل»، ثاني أكبر منتج للخام في روسيا، لتدشين حقل جديد في منطقة يامال الشمالية في وقت لاحق هذا الشهر سينتج 100 ألف طن من الخام هذا العام. ومن المقرر أن تبدأ الشركة أيضا الإنتاج من حقل فيلانوفسكوجو في بحر قزوين في سبتمبر، بهدف استخراج ما يصل إلى مليون طن من النفط بحلول نهاية العام.