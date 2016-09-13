﻿روسيا قد تحظر استيراد الحمضيات المصرية وسط خلاف بشأن صادرات القمح

موسكو – رويترز: هددت روسيا أمس الثلاثاء بحظر استيراد الحمضيات (الموالح) المصرية، في خطوة قد تصعد الخلاف التجاري بشأن صادرات القمح الروسي إلى أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.

كانت موسكو قالت هذا الأسبوع انها تأمل في إجراء محادثات مع مصر، أكبر مشتر لقمحها، بشأن عدم موافقة القاهرة على شحنات قمح روسي منذ ان شددت أواخر أغسطس/آب لوائح فطر «الإرغوت» الشائع في الحبوب.

وقال التجار ان عدة شحنات يشتبه في احتوائها على مستويات ضئيلة من الفطر محتجزة منذ ذلك الحين في الموانئ الروسية، بانتظار قرار القاهرة إن كانت ستسمح بها وفقا للقواعد القديمة.

وقد يعني عدم القبول بأي نسبة «إرغوت» وقف صادرات القمح الروسي إلى مصر، في وقت تحصد فيه موسكو أضخم محصول قمح لها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

وقد اشترت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية 540 ألف طن من القمح الروسي منذ يوليو/تموز، قبل تشديد قيود الاستيراد فيما يتعلق بـ»الإرغوت» حيث تقرر منعه تماما مع تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي بما يؤثر على مئات الآلاف من الأطنان التي لم تشحن بعد.

كان التعاقد على تلك المبيعات بموجب قواعد تسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 في المئة وهو المعيار العالمي الشائع.

وتراجعت أسعار صادرات القمح الروسية الأسبوع الماضي، لأسباب منها تأخر الإمدادات المتجهة إلى مصر. ومن المتوقع أن تظل تحت ضغط لحين التوصل إلى حل حسبما قال تجار. وكانت مصر اشترت ستة ملايين طن من القمح الروسي في السنة التسويقية 2015-2016 التي انتهت 30 يونيو/حزيران، أي ربع إجمالي صادرات موسكو من القمح لتلك الفترة.من جهة ثانية قالت هيئة سلامة الغذاء الروسية أمس ان لديها بواعث قلق من «مخالفات ممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية» في «الإمدادات الضخمة» من الحمضيات المصرية المصدرة إلى روسيا.

ولروسيا سجل حافل من استخدام التهديدات وتقليص الواردات في النزاعات التجارية.

ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي قد يتقرر حظرها ولم ترد على مكالمات من رويترز.

وكانت روسيا استوردت ما قيمته نحو 150 مليون دولار من منتجات الحمضيات المصرية في 2015 بما يعادل حوالي 13 في المئة من إجمالي وارداتها من الحمضيات.

وقال تاجر فاكهة مصري أنه لم يسمع بأي شكوى روسية بخصوص الحمضيات المصرية. وأضاف «طبعا عندنا مخاوف كبيرة لأن أي تعليق أو قرار سيؤثر بشكل مباشر على حجم العقود.»

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس إدارة الحجر الزراعي المصرية، انه لم يتلق أي إخطار من روسيا عن «مخالفات ممنهجة» في الفواكه المصرية.

وأضاف «الحجر الزراعي المصري سيرد على هذا بقوة وعلى أساس علمي.»

وقال دميتري ريلكو مدير «آيكار» الاستشارية «مصر أكبر عميل لروسيا. الوضع يبعث على الكآبة في ظل غيابها عن السوق.»

وقال مصدر في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إنه لا يتوقع أي تقدم في شحنات القمح المتأخرة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى في مصر في وقت لاحق هذا الأسبوع.