﻿المصارف الأجنبية الكبرى ما زالت متحفظة من التعامل مع إيران

طهران – أ ف ب: بعد تسعة اشهر من دخول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ، ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران، ما زالت المصارف الكبرى وخصوصا الأوروبية منها تتحفظ على التعامل مع إيران خوفا من عقوبات ،ية.

وقال برويز عقيلي رئيس مجلس ادارة مصرف الشرق الاوسط (خاورميانه بالفارسية) «حاليا، وافقت مصارف أوروبية صغيرة على العمل معنا»، مشيرا إلى أربعة مصارف إيطالية ومصرفين نمساويين وثلاثة سويسرية وثلاثة ألمانية وإثنين بلجيكيين. وأضاف عقيلي «لكن لم يوافق أي من المصارف المتوسطة أو الكبرى على ذلك حتى الآن».

وقال خبير مصرفي ان بين هذه المؤسسات المصرفية التي وافقت على العمل في إيران النمساويان «رايفايزن بنك» و»إيرستيبنك»، والإيطاليان «ميديو بنكا» و»بنكو بوبولاري»، والبنوك الألمانية «آيهبنك» (المصرف التجاري الأوروبي الألماني) وبنك التنمية «كا.اف.في» و»آ.كا.آ» (البنك الأوروبي للتصدير) والبلجيكي «كي.بي.سي» والهولندي «آي.ان.جي»، إلى جانب المصرف التركي «خلق» (بنك الشعب).

واوضح الخبير ان هذه المصارف «اقامت علاقات عمل مع البنوك الإيرانية لفتح رسائل اعتماد بمبالغ صغيرة تبلغ 10 و20 و20 مليون دولار». وأضاف «لكنها لا تملك الموارد لتمويل مشاريع كبيرة مثل عقد شراء 118 طائرة إيرباص ونحو مئة طائرة بوينغ او مشاريع للتنمية الغازية والنفطية في البلاد».

ويقول الرئيس حسن روحاني ان إيران تحتاج إلى استثمارات أجنبية تتراوح بين ثلاثين وخمسين مليار دولار سنويا لتحديث منشآتها الصناعية وإنعاش اقتصادها.

لكن بدون المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى من المستحيل تحقيق هذا الهدف.

مؤخرا صرح علاء الدين بوروجردي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، ان «العقبة الرئيسية في طريق العلاقات المصرفية هي وزارة الخزانة الأمريكية التي تضغط على كل الدول وتمنع العلاقات المصرفية ورفع العقوبات».

ولم يوافق مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن على بيع طائرات «إيرباص» او «بوينغ» إلى إيران.

وقال هنري سميث، محلل الشؤون الإيرانية في المكتب الاستشاري «كونترول ريسكس» لتقييم المخاطر ان «المصارف يجب ان تأخذ في الاعتبار الشركات والأشخاص المشاركين في اي صفقة بسبب عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي ما زالت مطبقة».

ويدين المسؤولون الإيرانيون باستمرار موقف الأمريكيين الذين رفعوا العقوبات «على الورق» ولكن ليس فعليا.

وأبقت الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على إيران مرتبطة ببرنامجها البالستي (للصواريخ الموجهة) ودعمها المفترض «للإرهاب» و»انتهاكاتها» لحقوق الانسان.

وما زالت 180 شخصية وشركة إيرانية مدرجة على «لائحة سوداء» أمريكية، بينها حرس الثورة ووزارة الدفاع والشركتان الجويتان «ماهان للطيران» و»كاسبيان اير» (طيران بحر قزوين) او مصارف «صادرات» و»انصار» و»مهر».

وقال نائب وزير النفط الإيراني المكلف الشؤون الدولية،أ حسين زماني نيا، ان الأمريكيين «يغذون نوعا من التخويف من إيران إلى درجة ان لا احد يريد مبادلات فعلية مع إيران».

ويثير هذا الوضع غضب الأوروبيين ايضا. فقد صرحت وزيرة البيئة الفرنسية، سيغولين روايال، خلال زيارة إلى إيران في نهاية آب/اغسطس ان «المصارف الفرنسية المرتبطة بالمصارف الأمريكية لا تجرؤ على التدخل في إيران. هذا امر غير مقبول اطلاقا».

وقال سميث ان «تحفظ المصارف الاجنبية على ابرام صفقات في إيران عزز بشكل واضح المجموعات التي كانت في افضل الاحوال تشكك بالاتفاق النووي داخل إيران».

وفي الواقع، لا يكف المحافظون عن انتقاد الاتفاق النووي و»التنازلات» التي قدمتها حكومة الرئيس روحاني بلا ضمانات برفع العقوبات.

واكد عقيلي ان «هناك مشكلتين. أولا يجب تحديث النظام المصرفي لتكييفه مع القواعد المصرفية الدولية الجديدة التي شهدت تطورا كبيرا».

وأوضح ان المصارف الإيرانية التي لم تقم علاقات مع المصارف الدولية منذ نحو 15 عاما، عليها تطبيق قواعد جديدة تبنتها الأسرة الدولية لمكافحة غسل الأموال او تمويل الإرهاب.

وتابع ان المشكلة الثانية هي «التخويف من إيران». وأضاف ان «إيران تقدم على انها الطرف السيء، وهذا لا ينطبق على الواقع. لتأتي المصارف الكبرى يجب ان تحل هاتان المشكلتان». ورأى ان تحقيق ذلك «يحتاج إلى سنة او سنتين على الأقل».