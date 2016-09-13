﻿صادرات الوقود الصينية تلقي بظلال قاتمة على منتجات النفط العالمية في الربع الرابع

بكين – رويترز: تستعد مصافي النفط الحكومية في الصين لتصدير المزيد من الديزل والبنزين في الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تنتشر فيه حالة من القلق في السوق العالمية المتشبعة بالفعل، بسبب التوقعات القاتمة للفترة التي جرت العادة على أن تكون الأفضل في جانب الاستهلاك.

وحتى في الوقت الذي يلوح فيه الطلب على التدفئة في الأفق، ومع توقعات بازدحام الطرق بالمسافرين برا لقضاء عطلة تستمر أسبوعا في أكتوبر/تشرين الأول، قال أكثر من 12 من مدراء شركات التكرير والمحللين والتجار في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ان الربع الأخير سيكون محكوما بتخمة في المعروض وتباطؤ الاستهلاك المحلي.

وأدى تباطؤ الطلب هذا العام، وارتفاع الإنتاج من المصافي الصغيرة المستقلة في الصين، إلى تضخم المخزونات المحلية، وشجع شركات النفط الحكومية على بيع المنتجات النفطية المكررة في الخارج. وفي يوليو/تموز بلغت هذه الشحنات رقما قياسيا لتصبح الصين مصدرا صافيا للوقود للمرة الأولي في ثلاث سنوات على الأقل.

ويقول محللون من شركتي «تسيبوه لونغ تشونغ» و«سابلايم تشاينا إنفورميشن غروب» ان الطلب المجمع على الديزل والبنزين سيهبط في الربع الأخير للمرة الأولى على أساس سنوي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009.

وقالت مصادر في أربع مصافي – مملوكة لـ«سينوبك» و«بتروتشاينا» وشركة الصين الوطنية للنفط البحري «كنوك» تصنف ضمن أكبر عشر مصافي في الصين- ان التوقعات لا تترك لهم سوى القليل من الخيارات، غير المزيد من التوسع في الأسواق الخارجية.

وتوضح مصفاة داليان -أكبر مصافي «بتروتشاينا» بقدرة إنتاجية 410 آلاف برميل يوميا- المعضلة التى تواجهها المصافي.

وقال أحد كبار مديري المصفاة بعد أن طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام انه بدلا من الاستعداد لزيادة الطلب الموسمي في السوق المحلية، تتطلع المصفاة لبيع المزيد من الإنتاج للأسواق الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، مع ضعف هوامش الأرباح المحلية.

ومع سعيها للعثور على مشترين محليين لمنتجاتها، خفضت «بتروتشاينا» بالفعل حجم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية لمصفاة داليان إلى 80 في المئة، مقارنة مع 85 في المئة في الشهور الأخيرة.

وقال المدير «بدء موسم الصيد (في أكتوبر) سوف يعزز الطلب على الديزل لكن السوق ما تزال مشبعة مع وفرة الإمدادات.»

وبينما تحقق المصافي الواقعة على الساحل الصيني وبالقرب من المدن الكبرى أرباحا جيدة نظرا لقوة الطلب، فإن هوامش أرباح المصافي الواقعة في شمال وجنوب البلاد انخفضت مع تراجع الاستهلاك وتضخم تخمة المعروض.

وقال أحد كبار المديرين في مصفاة «كنوك» الرئيسية في مدينة هويتشو في إقليم جوانغدونغ الجنوبي «خفض الإنتاج سيكون ملاذنا الأخير إذا كانت الأسواق الخارجية ممتلئة ولم نستطع التصدير.» وزادت المعاناة مع تراجع الطلب على الديزل والبنزين بنسبة سبعة في المئة في الأشهر السبعة الأولي من 2016، وفق حسابات رويترز، وذلك مقارنة بنمو الطلب على الديزل والبنزين بنسبة ثلاثة في المئة في 2015 وستة في المئة في 2014.

ويقول محللون ومصادر في القطاع ان الطلب في الربع الأخير -رغم التوقعات بانخفاضه مقابل العام الماضى للمرة الأولي فى سبع سنوات- سيتحسن قليلا عن الربع السابق، لكن ليس بما يكفي للتخلص من وفرة المعروض.

لكن التهديدات بمزيد من الصادرات ستكون أمرا من الصعب تقبله من منطقة تعاني بالفعل من تسريع الصين لوتيرة الشحنات.

وتكثف تلك الشحنات المعركة من أجل الحصة السوقية مع المنافسين في كوريا الجنوبية واليابان، وفق ما قالته مصادر في تلك الدول، كما ستمتد تداعيات ذلك خارج آسيا.

على صعيد آخر قال محللون ان مشتريات الصين من النفط الخام المخصصة للتخزين الاستراتيجي قد تباطأت في النصف الأول من 2016، نظرا للتأخر في بناء المنشآت وامتلاء مواقع التخزين القائمة، مما نتج عنه تدفق مزيد من الواردات على المصافي المستقلة.

وتظهر المنافسة تزايد القوة الشرائية لتلك المصافي. وحد تباطؤ مشتريات التخزين على الأرجح الطلب الصيني على الخام في النصف الأول من العام، لكن ذلك قد يتغير مع تشغيل المواقع الجديدة لتخزين النفط الاستراتيجي في 2016 وأوائل 2017.

وتقدر «إس.آي.إيه» للاستشارات في بكين أن المخزونات الحكومية بلغت 35.6 مليون طن، بما يعادل 260 مليون برميل في نهاية يوليو/تموز، بمعدل ملء قدره 180 ألف برميل يوميا في المتوسط. وهذا أقل 25 في المئة من بيانات الحكومة للنصف الثاني من 2015.

وساهمت عوامل عديدة في هذا التباطؤ من بينها تأخر بناء صهاريج التخزين الجديدة، والصعوبات الهندسية في التخزين تحت الأرض. لكن كانت هناك منافسة من المصافي المستقلة التي تجاوزت مشتريات التخزين الاستراتيجي.

وتقدر تومسون رويترز أن معدل الملء تباطأ إلى 130 ألف برميل يوميا في الثمانية أشهر الأولى من 2016.

ونشر مكتب الإحصاءات الوطني الصيني في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري تحديثا نادرا لحجم المخزون النفطي الاستراتيجي، أحد أكبر المخزونات في العالم. وقال المكتب إن الصين لديها 31.97 مليون طن أو 233 مليون برميل في أوائل 2016، وهو ما يعادل صافي واردات الخام لنحو 33 يوما. وتضمن التحديث المخزون الاستراتيجي وبعض المخزون التجاري.

تلك زيادة قدرها 43 مليون برميل في النصف الثاني من 2015، وتشير إلى معدل ملء بنحو 240 ألف برميل يوميا.

وتراجعت عمليات الشراء في النصف الأول من 2016 عن العام الماضي، رغم انهيار الأسعار إلى 27 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني، مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد على عشر سنوات، وهو ما يعني أن الصين فقدت فرصة لاقتناص النفط الرخيص.

وقال مايكل ميدان، محلل شؤون آسيا لدى «إنِرجي أسبكتس» ان من المرجح أن تضيف الصين نحو 150 مليون برميل إلى المخزون الاستراتيجي في 2016، لكن قد يحدث بعض الانخفاض في 2017 مع تباطؤ تشغيل الصهاريج.