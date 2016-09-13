﻿تيري قائد تشلسي يغيب عن مباراة ليفربول

لندن – رويترز: قال نادي تشلسي اللندني إن قائده جون تيري سيغيب عن الملاعب عشرة أيام تقريبا بسبب إصابته بشد في أربطة القدم ولن يشارك في مباراة فريقه المقبلة في الدوري الانكليزي أمام ليفربول بعد غد الجمعة. وشارك تيري في جميع المباريات الأربع التي خاضها تشلسي في الموسم الحالي، لكنه خرج مصابا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها ناديه 2-2 مع سوانزي يوم الأحد الماضي.

داير يمدد عقده مع توتنهام حتى 2021

لندن – رويترز: أعلن توتنهام الانكليزي أنه مدد عقد لاعب الوسط الدولي ايريك داير حتى عام 2021. وكان العقد الأصلي لداير (22 عاما) الذي انضم للنادي اللندني من سبورتنغ لشبونة في 2014 ينتهي في 2020. وشارك داير في 87 مباراة مع توتنهام وأحرز ستة أهداف وشارك مع منتخب انكلترا للمرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وخاض بعد ذلك 10 مباريات دولية وأحرز هدفين. واحتل توتنهام المركز الثالث الموسم الماضي وسيلتقي في استاد ويمبلي اللندني اليوم مع موناكو الفرنسي في مستهل رحلته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضمن المجموعة الخامسة.

ايفرتون يتبرع لعلاج مشجع لسندرلاند

لندن – رويترز: قال نادي ايفرتون الانكليزي إنه سيتبرع بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني لمشجع لسندرلاند عمره خمسة أعوام لمساعدته في نفقات العلاج من السرطان. والمشجع الصغير هو برادلي لوري وهو يعاني من المرض الخطير منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وبدأ والداه حملة لجمع التبرعات لعلاجه في الولايات المتحدة والذي سيتكلف 700 ألف جنيه إسترليني. وقال ايفرتون في بيان: «تعهد ايفرتون بالتبرع بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني لدعم برادلي في معركته التي يخوضها بشجاعة… نتمنى لبرادلي كل توفيق ونجاح وهو يحظى بحب ودعم الجميع في ايفرتون». وفاز ايفرتون مساء الاثنين على سندرلاند 3-صفر ضمن المرحلة الرابعة من الدوري.

إصابة سواري مدافع بالاس في حادث سيارة

لندن – رويترز: أصيب بابي سواري مدافع منتخب السنغال وكريستال بالاس الانكليزي في الفك والفخذ في حادث سيارة. وقال النادي: «يأسف كريستال بالاس لتأكيد إصابة سواري في حادث سيارة ونقله إلى مستشفى في لندن». وأضاف: «مني اللاعب بإصابات في الفخذ والفك وسيظل في المستشفى أثناء تلقي العلاج. ينسق النادي مع المستشفى بشأن تطور حالته ونتمنى له التعافي سريعا». وشارك الظهير الأيسر البالغ 26 عاما في ثلاث من مباريات بالاس الأربع في الدوري هذا الموسم. ويحتل بالاس المركز الـ11.

ليستر يعين الاسباني ماسيا مديرا للتعاقدات

لندن – رويترز: عين ليستر بطل الدوري الانكليزي إدواردو ماسيا رئيسا لإدارة التعاقدات ليشغل المنصب الخالي بعد رحيل ستيف والش إلى ايفرتون. وقال النادي إن الاسباني ماسيا (42 عاما) سيبدأ مهمته على الفور. وعمل ماسيا سابقا بجانب كلاوديو رانييري مدرب ليستر في الدوري الاسباني مع بلنسية. وقال جون رودكين مدير كرة القدم في ليستر: «يأتي تعيين إدواردو بعد عملية شاملة أجراها النادي… ستضيف خبرته وشبكة علاقاته قوة جديرة بالاعتبار لفريق التعاقدات الحالي الذي ساهمت مهاراته واجتهاده بشكل كبير في فترة انتقالات ناجحة». وعمل ماسيا أيضا في اولمبياكوس بطل اليونان وريال بيتيس الاسباني وفيورنتينا الايطالي.

8 محترفين في قائمة مصر استعدادا لتصفيات مونديال 2018

القاهرة – الأناضول: قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري، ضم 8 محترفين استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2018. وأوضح الاتحاد المصري، أن القائمة ضمت أحمد المحمدي (هال الإنكليزي)، ومحمد عبدالشافي (أهلي جدة)، ومحمد صلاح (روما الإيطالي)، ومحمد النني (أرسنال الإنكليزي)، ورمضان صبحي (ستوك الإنكليزي)، وعمر جابر (بازل السويسري)، ومحمود تريزيغيه (موسكرون البلجيكي)، وأحمد كوكا (سبورتتغ البرتغالي). ويستهل المنتخب مشوار التصفيات بمواجهة الكونغو في 9 المقبل، ويلعب في المجموعة الخامسة بجانب أوغندا وغانا والكونغو.

اللجنة الأولمبية الدولية تعاقب أربعة رياضيين روس

زيوريخ (سويسرا) – رويترز: عاقبت اللجنة الأولمبية الدولية أربعة رياضيين روس بسبب السقوط في اختبار للمنشطات في ألعاب 2008 و2012 بينهم ماريا أباكوموفا الفائزة بميدالية فضية. وقالت اللجنة إن أباكوموفا، التي جاءت في المركز الثاني بمنافسات رمي الرمح في أولمبياد بكين 2008، جردت من ميداليتها بعدما كشفت إعادة فحص عينة محفوظة وجود مادة محظورة رياضيا. وذكرت اللجنة في بيان أنها عاقب أيضا إينجا أبيتوفا المتخصصة في سباق عشرة آلاف متر والعداء دينيس أليكسيف المتخصص في سباق 400 متر بعد مشاركتهما في أولمبياد بكين. كما عوقبت إيكاترينا جنيدنكو متسابقة الدراجات على المضمار والتي نافست في أولمبياد لندن 2012. وأباكوموفا هي الوحيدة من المعاقبين التي نالت ميدالية.