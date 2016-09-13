﻿كيربر تحصل على قسط من الراحة بعد الفوز باللقب وتصدرها التصنيف

ميونيخ – د ب أ: عادت أنجيلكه كيربر إلى ألمانيا مؤكدة أنها تتطلع الآن إلى الحصول على بعض الراحة بعد تتويجها بلقب (فلاشينغ ميدوز) أخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بجانب إزاحة الأمريكية سيرينا ويليامز عن صدارة التصنيف العالمي للتنس.

وأنهت كيربر رحلة شاقة امتدت لثمانية أسابيع شهدت حصولها على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو بجانب الفوز بلقب بطولة «فلاشينغ ميدوز» لتحصد ثاني لقب لها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى. وقالت كيربر في ميونيخ: «اتطلع إلى الراحة، إلى التغذية الجيدة، لقاء أصدقائي وعائلتي، وأن أضع مضرب التنس جانبا». وأضافت كيربر التي فازت على التشيكية كارولينا بليسكوفا 3/6 و6/4 و4/6 في نهائي ، اللقب إلى لقب أستراليا المفتوحة التي حصدته في كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنها تستعد للحصول على راحة تمتد لاسبوعين. وباتت كيربر أول لاعبة ألمانية تصعد لصدارة التصنيف العالمي منذ آذار/ مارس 1997، حين كانت شتيفي غراف تحتل صدارة التصنيف. وأنهت كيربر هيمنة ويليامز على صدارة التصنيف العالمي بعد 186 اسبوعا متتاليا. وأوضحت كيربر: «ليس لدي ما أثبته لأي شخص، لقد أصبحت في الصدارة». وتشارك كيربر في نهاية الشهر في بطولة ووهان الصينية.