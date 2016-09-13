﻿نجم الملاكمة الأوكراني كليتشكو يتوعد البريطاني فيوري!

لندن – د ب أ: قال نجم الملاكمة الأوكراني فلاديمير كليتشكو إنه عاقد العزم على استعادة لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، خلال المواجهة المقررة أمام البريطاني تايسون فيوري في 29 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في مدينة مانشستر.

وأضاف كليتشكو (40 عاما) في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة البريطانية لندن: «إنه ليس نزالا، وإنما مواجهة للثأر»، مؤكدا أنه يعتزم تحقيق انتصار مقنعا لاستعادة اللقب من جديد. وكان فيوري فجر مفاجأة على حساب كليتشكو، الذي احتفظ بلقب بطل العالم طوال 11 عاما، عندما تغلب عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 لينتزع منه ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة. وكان مقررا أن يقام النزال المرتقب في تموز/ يوليو الماضي لكنه تأجل بسبب إصابة فيوري في الكاحل حينذاك. ولم يحضر فيوري المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين، وأرجعت إدارة أعماله السبب في ذلك إلى تعطل سيارته. وحضر نيابة عنه بيبر فيوري، مدربه وعمه، وأكد أن الفرص بين الملاكمين الاثنين متساوية في النزال المقرر في مانشستر، مضيفا أن «تايسون (فيوري) هو أفضل ملاكم في العالم لوزن الثقيل». وعلق كليتشكو على غياب فيوري قائلا: «بغض النظر عما إذا كان سيأتي بدراجة أو بأي وسيلة أخرى، الشيء المهم هو أن يكون حاضرا وقت النزال».