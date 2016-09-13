﻿لخويا بطلا للمرة الثانية على التوالي

الدوحة – رويترز: احتفظ لخويا بلقب بالفوز على الريان بطل دوري النجوم 2-صفر بهدفي الوافد الجديد المغربي يوسف العربي وإسماعيل محمد.

وتوج لخويا بلقب النسخة الماضية بعد فوزه على السد 4-1 في يناير/ كانون الثاني الماضي وفوزه الأخير هو الثاني له في تاريخ البطولة. وختم لخويا الموسم الماضي بالفوز بلقب كأس الأمير وافتتح الموسم الحالي بالتتويج بالكأس السوبر. وقال محمد: «مبروك لنا وأتمنى حظا أوفر لفريق الريان. جاهزون للمنافسة على جميع البطولات المحلية ودوري الأبطال». وقال خالد مفتاح لاعب الفريق: «جميع الأندية على أتم الاستعداد للدوري وستكون المنافسة قوية والقادم أصعب». ولم ينتظر العربي سوى ست دقائق في أول مباراة رسمية يخوضها منذ انضمامه للخويا قادما من غرناطة الإسباني في يوليو/ تموز الماضي حتى سجل أول هدف مع فريقه الجديد. واستغل العربي ركلة ركنية لعبها التونسي يوسف المساكني داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك من مدى قريب بعد ارتباك دفاع الريان الذي فشل في إبعاد الكرة عن المنطقة. وسجل مهاجم منتخب المغرب 44 هدفا مع غرناطة ليصبح الهداف التاريخي للنادي بعد انتقاله من الهلال السعودي. وساهم العربي (29 عاما) في انقاذ غرناطة من الهبوط للدرجة الثانية في الموسم الماضي بعدما سجل 16 هدفا. وكاد أن يتسبب الحارس الدولي كلود أمين في دخول هدف مبكر في شباك فريقه لخويا بعد 23 ثانية من البداية عندما فشل في الامساك بالكرة لتصل إلى سيباستيان سوريا مهاجم الريان الذي لعبها عرضية. ووصلت الكرة إلى زميله الاسباني سيرجيو غارسيا سددها قوية في الشباك الجانبية للمرمى. بعدها بدقيقتين سدد رودريغو تاباتا كرة قوية مرت إلى جوار مرمى لخويا. وجاءت أول فرصة للخويا عن طريق المساكني الذي اخترق من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية تحولت إلى ركنية نفذها وجاء منها هدف التقدم لفريقه. وقال عبدالرحمن محمد لاعب لخويا: «في البداية أهنئ الجماهير بمناسبة عيد الأضحى. هذه المباراة بداية خير على لخويا وتعطينا دفعة معنوية مهمة قبل الدوري. نتطلع للمزيد من البطولات هذا الموسم». وقال المعز علي لاعب لخويا: «أول شيء أحب تهنئة الفريق على هذا الفوز بأول بطولة في الموسم وهدفنا الفوز بالدوري». وشهد الشوط الثاني اشتباكا بين لاعبي الفريقين اثر التحام قوي بين غارسيا وأحمد ياسر مدافع لخويا لكن الحكم أوقف المباراة وحذر اللاعبين بدون بطاقات. وتصدى سعود الهاجري حارس الريان لتسديدة مباشرة من محمد مونتاري من داخل منطقة الجزاء على مرتين في الدقيقة 66. ولعب الريان، الذي توج بلقب الدوري الموسم الماضي لأول مرة منذ 1995، بعشرة لاعبين في آخر ثلاث دقائق بعد طرد مدافعه خيسوس باسكوا. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سدد لويس مارتن ركلة حرة ارتدت من القائم الأيسر للهاجري ليتابعها محمد في الشباك من مدى قريب. ويفتتح لخويا مبارياته في الدوري السبت المقبل باستضافة معيذر الوافد الجديد على المسابقة بينما يلعب الريان مع الشحانية. وتنطلق المسابقة غدا الخميس بمباراتين تجمع الأولى الأهلي مع الغرافة والثانية السيلية مع العربي.