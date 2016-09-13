﻿العين الإماراتي يقهر لوكوموتيف الأوزبكي في عقر داره ويصعد إلى المربع الذهبي

طشقند – د ب أ: اقتنص فريق العين الإماراتي بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي ل لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه لوكوموتيف طشقند الاوزبكي 1/صفر في إياب دور الثمانية.

ويدين العين بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البرازيلي كايو فيرنانديز القادم من صفوف كاشيما الياباني، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38. وانتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين سلبا ليتفوق العين في مجموع اللقاءين 1/صفر. ويلتقي العين في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة مواطنه النصر مع الجيش القطري.

وفي مباراة ثانية من الدور ذاته، سجل ليوناردو ولي دونغ جوك ثنائية من الأهداف لكل منهما في فوز فريقهما تشونبوك الكوري الجنوبي 5-صفر على ضيفه شنغهاي سيبغ الصيني بعدما هيمن على الشوط الثاني ليتقدم إلى الدور قبل النهائي. وبعد شوط أول بلا أهداف سيطر بطل 2006 بالكامل على الشوط الثاني من مباراة إياب دور الثمانية أمام الفريق الصيني الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى والذي يدربه السويدي المخضرم زفن غوران اريكسون مدرب انكلترا ومانشستر سيتي السابق. وافتتح البرازيلي ليوناردو التسجيل في الدقيقة 52 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من حافة منطقة الجزاء في إنهاء لهجمة رائعة للفريق صاحب الضيافة الذي يقترب من الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة على التوالي. وبعد ست دقائق سجل شي كي هدفا عن طريق الخطأ في مرمى وصيف بطل الدوري الصيني العام الماضي بينما كان يحاول إبعاد الكرة عن مرمى فريقه. وعانى الفريق الصيني، الذي تعادل سلبا مع تشونبوك ذهابا، من نقص عددي بعدما طرد لاعبه لو وين جون في الدقيقة 74 واستغل أصحاب الأرض التفوق العددي لتسجيل ثلاثة أهداف أخرى. وسجل ليوناردو ركلة جزاء في الدقيقة 83 قبل أن يحرز البديل لي (37 عاما) هدفين آخرين ليقود فريقه إلى الدور قبل النهائي في البطولة للمرة الأولى منذ 2011. وفي الدور قبل النهائي سيلتقي تشونبوك مع سول أو شاندونغ لونينغ.