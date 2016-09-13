﻿بلاتيني يلقي كلمة خلال كونغرس اليويفا

أثينا – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن رئيسه الموقوف ميشيل بلاتيني سيقوم بإلقاء كلمة خلال كونغرس الاتحاد اليوم والذي سيشهد انتخاب خليفته.

وأوضح اليويفا أن لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سمحت لبلاتيني بإلقاء كلمة في حضور الوفود المشاركة في كونغرس الاتحاد الأوروبي. ويتنافس مايكل فان براغ رئيس الاتحاد الهولندي مع الكسندر سيفرين رئيس الاتحاد السلوفيني على خلافة بلاتيني خلال الانتخابات التي ستجرى على هامش الكونجرس الاستثنائي لليويفا. وسيكمل الرئيس الجديد الفترة المتبقية من الولاية الثالثة التي كان من المفترض أن يشغلها بلاتيني والتي تنتهي في آذار/ مارس 2019. وكانت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي أيدت عقوبة أصدرها الفيفا على بلاتيني بعدم ممارسة اي أعمال متعلقة بكرة القدم ولكنها قلصتها من ست إلى أربع سنوات. وتم حظر بلاتيني من الفيفا لتلقيه مبلغا مثيرا للشبهات مقدر بـ2 مليون فرانك سويسري من رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر في 2011 نظير عمل قام به كمستشار للرئيس قبل عشر سنوات.