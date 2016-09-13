﻿عالم كرة القدم يترقب اليوم الرئيس الجديد للإتحاد الأوروبي

أثينا – د ب أ: يترقب عالم كرة القدم ما ستسفر عنه انتخابات رئاسة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) المقررة اليوم خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية (كونغرس اليويفا) المقرر بالعاصمة اليونانية أثينا.

وينتخب الرئيس الجديد من خلال تصويت الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في اليويفا حيث يمتلك كل اتحاد صوتا، يحق له منحه لأحد المرشحين الاثنين. وتتساوى جميع الأصوات في الفعالية، حيث يتساوى على سبيل المثال ثقل اتحاد كوسوفو الذي يعد الأصغر في القارة الأوروبية مع ثقل صوت الاتحاد الألماني الذي يعد أكبر اتحاد وطني في العالم حيث يضم أكثر من ستة ملايين عضو. كذلك يحق للاتحادين الهولندي والسلوفيني، اللذين يرأسهما المرشحان لرئاسة اليويفا مايكل فان براغ وألكسندر سيفرين، على الترتيب، التصويت في الانتخابات. وسيعلن المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات، فائزا برئاسة اليويفا. وتجرى جولة ثانية من التصويت فقط في حال تسببت حالات امتناع عن التصويت في عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الأصوات)، وفي حالة إجراء الجولة الثانية يكفي حصول أي من المرشحين على أغلبية بسيطة للفوز بالرئاسة. وفي حالة تعادل المرشحين الاثنين في عدد الأصوات خلال الجولة الثانية، تجرى جولة ثالثة من التصويت وربما يستمر التصويت لجولات أخرى في حالة استمرار التعادل.