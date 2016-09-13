﻿الدوري الانكليزي: لوكاكو يستعيد حاسته التهديفية بثلاثية في مرمى سندرلاند

لندن – رويترز: أنهى روميلو لوكاكو أطول فترة صيام عن التهديف خلال مسيرته في الكرة الانكليزية بعدما سجل ثلاثية في غضون 11 دقيقة مزقت سندرلاند وارتقت بإيفرتون المنتصر الى المركز الثالث في الدوري الممتاز.

وقبل هذه المواجهة لم يسجل لوكاكو هدفا في الدوري في 13 مباراة ليغيب عن هز الشباك لأكثر من 15 ساعة كاملة من اللعب اجمالا. لكن بعدما أهدر فرصتين مبكرتين لم يقدر دفاع المنافس على إيقافه، حيث قابل تمريرتين رائعتين من اليمين واليسار في الشباك في الدقيقتين 60 و68. وبعد ثلاث دقائق أخرى استفاد النجم البلجيكي من تمريرة كيفن ميرالاس ليضعها في شباك الحارس جوردان بيكفورد مسجلا الثلاثية الثالثة في مسيرته، ليزيد متاعب ديفيد مويز مدرب سندرلاند الحالي وإيفرتون السابق. وبعد أربع مباريات يحتل ايفرتون المركز الثالث بعشر نقاط، وهو رصيد تشلسي الثاني ومتأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر. وقال لوكاكو: «كان من الممكن أن أسجل خمسة أهداف. يتعين علي أن أتحلى بتركيز أكبر في انهاء الهجمات إذا أردت مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه». وأرجع لوكاكو صيامه عن التهديف قبل هذه المباراة الى اصابة مني بها في كعب القدم خلال الاستعداد للموسم الجديد جعلته يفتقد لياقة المباريات. وقال: «أعتقد أن الأمر يتحسن مع ارتفاع مستويات اللياقة. انا سعيد من أجل الفريق».