﻿إيرادات مانشستر يونايتد تتراجع بسبب الغياب عن دوري الأبطال

مانشستر – رويترز: حقق مانشستر يونايتد زيادة بلغت 30 بالمئة في إيرادات الربع الأخير لكن مع توقعات بأرباح أقل في العام الحالي مع غياب النادي عن دوري أبطال اوروبا بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الانكليزي الممتاز الموسم الماضي.

وقال يونايتد إنه يتوقع 170-180 مليون جنيه استرليني أرباحا أساسية معدلة هذا العام بعد رقم قياسي بلغ 192 مليونا في السنة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران. ويتوقع النادي 530-540 مليون جنيه استرليني في صورة إيرادات هذا العام ارتفاعا من 515 مليونا بسبب عقود البث التلفزيوني الجديدة لأندية الدوري الانكليزي الممتاز. واحتل يونايتد المركز الخامس الموسم الماضي ليفشل في التأهل لدوري الأبطال في 2016-2017، وسيلعب في الدوري الاوروبي وهي مسابقة المستوى الثاني للأندية. وقال النادي إن غيابه عن دوري الأبطال سيقلص إيراداته في 2016-2017 بأكثر من 30 مليون جنيه استرليني. وعين يونايتد جوزيه مورينيو بدلا من لويس فان خال وتعاقد المدرب البرتغالي الجديد مع بول بوغبا لاعب وسط فرنسا مقابل 89 مليون جنيه، كما ضم اسماء كبيرة أخرى بينها المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. وارتفعت إيرادات النادي في الربع الأخير إلى 134.5 مليون جنيه، من 105.8 مليون في العام السابق. وقفزت الأرباح الأساسية المعدلة 53 بالمئة إلى 49.3 مليون جنيه. وفاز يونايتد، المملوك لعائلة غليزر الامريكية، بالدوري الانكليزي 20 مرة وهو رقم قياسي وأحرز الموسم الماضي لقب كأس انكلترا للمرة الـ12.