﻿رونالدو يتطلع إلى حفاظ الريال على لقبه في مواجهة فريقه السابق… والتجربة الأولى لليستر

مدريد – د ب أ: منذ أن أقيمت بطولة بمسماها الجديد في 1990، لم ينجح أي فريق في التتويج بلقبها في موسمين متتاليين، ومع ذلك يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى حفاظ فريقه ريال مدريد باللقب الأوروبي هذا الموسم ويثق في قدرته على ذلك.

ويأمل رونالدو بأن يحقق الريال انطلاقة قوية في الموسم الجديد عندما يستهل مشوار الدفاع عن اللقب بلقاء سبورتينغ لشبونة البرتغالي اليوم على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد، في الجولة الأولى من دور المجموعات. وتحمل المباراة طابعا من نوع خاص لرونالدو حيث يواجه الفريق الذي بدأ معه مشواره الاحترافي في 2002. وقال: «سبورتينغ يمثل الكثير لي، فهو الفريق الذي بدأت معه، لكنني الآن أرتدي قميص الريال وأرغب في تحقيق الفوز. ستكون مباراة من نوع خاص، ويسعدني لقاء سبورتينغ». وأضاف بشأن هدف الحفاظ على اللقب الأوروبي: «التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي يشكل تحديا هائلا لنا. لكن الريال دائما يكون مرشحا». وتابع: «نعلم أن المنافسة ستكون معقدة للغاية لكننا سنحاول. سنركز في كل مباراة على حدة، وأتمنى أن نحقق بداية جيدة. المنافسة في المجموعة لن تكون سهلة، لكن علينا التفكير بإيجابية: من الوارد أن نفوز مجددا». ويتنافس الريال في المجموعة السادسة مع بوروسيا دورتموند الألماني وليغيا وارسو البولندي. وأدرك رونالدو (31 عاما) بذكاء كيفية التعامل مع كونه أصبح لاعبا مخضرما، فلم يعد يقدم انطلاقات مسافتها تصل إلى 40 مترا مثلما كان يفعل مع سبورتينغ ومانشستر يونايتد وكذلك خلال فتراته الأولى مع الريال، وإنما بات يؤدي كجناح أيسر وينطلق نحو العمق للتسديد بقدمه اليمنى أو تلقي تمريرات غاريث بيل وداني كارفاخال. وعلقت إذاعة «كادينا سير» المدريدية: «بات أكثر محدودية لكنه أيضا أكثر ذكاء عما كان عليه قبل أعوام قليلة… تعلم كيف يوظف جهوده البدنية، ويوفر طاقته لاستغلالها في الأمتار الأخيرة بالملعب». وحقق رونالو عودة ناجحة من فترة غياب بسبب الإصابة، حيث سجل هدف التقدم للريال في المباراة التي فاز فيها على أوساسونا 5/2 السبت الماضي، عندما استغل تمريرة من بيل بعد خمس دقائق فقط من صافرة البداية. ويستعد رونالدو لتمديد فترة تعاقده مع الريال لخمسة أعوام، وأبدى تمسكه بالبقاء مع النادي الملكي قائلا: «أعتقد أن التمديد لعشرة أعوام سيكون مناسبا بشكل أكبر. أتمتع بشعور رائع وواثق في قدرتي على مواصلة اللعب حتى سن الأربعين على الأقل». واعتلى رونالدو منصة التتويج بدوري الأبطال ثلاث مرات، حيث فاز مع مانشستر يونايتد عام 2008 ومع الريال في 2014 و2016، ويتصدر قائمة الهدافين في تاريخ دوري الأبطال برصيد 94 هدفا كما يحتل المركز السادس في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة بالبطولة برصيد 131 مباراة. وقال رونالدو إن الموسم الماضي كان شديد الخصوصية له، حيث توج مع الريال باللقب الحادي عشر في تاريخ النادي بدوري الأبطال كما قاد المنتخب البرتغالي للتتويج بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) متحديا كل التوقعات. وقال: «بالنسبة للألقاب، ربما كان هذا الموسم هو الأفضل في مسيرتي. فلم أستمتع بأي موسم آخر بهذا الشكل».

ويشهد اليوم الظهور الأول لليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي والذي تعرض لهزيمة كاسحة أمام ليفربول يوم السبت الماضي 1-4. ويلعب ليستر في المجموعة السابعة حيث يبدأ مشواره بمواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي وفي المواجهة الأخرى يلتقي بورتو البرتغالي مع كوبنهاغن الدنماركي. وفي المجموعة الخامسة يلتقي توتنهام الإنكليزي مع موناكو الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني مع سيسكا موسكو الروسي. وفي المجموعة الثامنة يلتقي ليون الفرنسي مع دينامو زغرب الكرواتي، فيما يلتقي يوفنتوس الإيطالي وصيف نسخة 2015 مع اشبيلية الأسباني المتوج بلقب الدوري الأوروبي في آخر ثلاثة مواسم.