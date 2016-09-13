﻿مسلمو فرنسا يحتفلون بعيد الأضحى وسط ظروف أمنية استثنائية واستقطاب سياسي حاد

باريس – «القدس العربي»: احتفل نحو ستة ملايين مسلم بعيد الأضحى في فرنسا وسط ظروف أمنية استثنائية بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد جراء العمليات الارهابية التي ضربت فرنسا، كما أن العيد جاء في وقت تعيش فيه البلاد أجواء مشحونة واستقطابا سياسيا حادا حول الإسلام مما تسبب في موجة عداء غير مسبوقة للمسلمين.

وحضرت «القدس العربي» خطبة العيد في مدينة نانسي شمالي فرنسا، حيث توجد جالية مسلمة كثيفة. وشهدت صلاة العيد حضور نحو «خمسة آلاف مصل» حسب «جمعية مسلمي اللورين» في فرنسا.

وأكد الإمام في خطبته باللغتين العربية والفرنسية على الظرف العصيب الذي تعيشه الجالية الإسلامية بسبب العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا وكيف تم «استغلال هذه الأعمال الاجرامية التي لا تمت للإسلام بصلة من أجل شيطنة المسلمين والزج بهم في معارك سياسية»، كما طالب إمام الخطبة المسلمين بـ «نبذ العنف والأفكار المتطرفة والسهر على تربية الأبناء أحسن تربية وتعليمهم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للوسطية والاعتدال».

واختتم الإمام خطبته بالدعاء لفرنسا قائلا «أسأل الله أن يحفظ هذا البلد من كل شر وأن يحفظ أمنه وأمننا جميعا».

وكان المجلس الإسلامي في فرنسا دعا أئمة خطبة العيد إلى التركيز في خطبهم على ضرورة الوقوف صفا واحدا في وجه الارهاب من أجل محاربة الفكر المتطرف الذي تغلغل في الأوساط الإسلامية، خصوصا الشباب والمراهقين منهم. وعرفت فرنسا تنفيذ عدة عمليات إرهابية نفذها شباب مسلمون أغلبهم ترعرع ونشأ في فرنسا كما عرفت مغادرة نحو ألفي فرنسي إلى القتال في سوريا حسب آخر تقارير وزارة الداخلية الفرنسية.

ولا يزال مسلو فرنسا يعانون مشاكل كبيرة في مسألة ذبح الأضاحي بسبب نقص المسالخ الإسلامية وبسبب القوانين الصارمة الفرنسية التي تحظر ذبح أضحية العيد خارج إطار المسالخ الخاصة.

ومنذ تأسيس المجلس الإسلامي في عام 2003 تعمل السلطات الفرنسية على تنظيم هذه الشعيرة وفق شروط صحية وإسلامية عبر توفير المسالخ في كبرى المدن بحيث بلغ عددها 42 مسلخا، لكن رغم هذه الجهود يبقى هناك نقص حاد لتلبية مطالب ستة ملايين مسلم. وهو ما يضطر البعض إلى ذبح أضحية العيد بطريقة سرية في حديقة المنزل أو في المزارع خارج المدن.

ويبرر متقاعد مغربي يعيش في فرنسا منذ أربعين سنة قرار ذبح الأضحية في حديقته قائلا «أتوفر على حديقة كبيرة، وأحترم جيراني الفرنسيين وأقاسمهم فرحة العيد. لقد اخترت أضحيتي بنفسي وأريد ذبحها بيدي، أما أضحية المسالخ الإسلامية فإنك تستلمها مذبوحة وجاهزة. كما أنني أريد أيضا أن يشاركني أحفادي هذه الشعيرة المهمة».

وفي تصريحات لـ»القدس العربي» قالت «جمعية مسلمي مدينة طراب « في الضاحية الباريسية أنها للعام الثالث على التوالي وبالتنسيق مع السلطات المحلية الفرنسية تقوم بتوفير مسلخ متنقل يشرف عليه «ذباحون مسلمون» من أجل ذبح نحو ألفي خروف طوال ثلاثة أيام، ويقدر سعر الخروف بـ250 يورو». ويهدف توفير المسالخ المتنقلة إلى تجنيب المسلمين الذبيحة السرية.

وأعلنت السلطات الفرنسية يوم الاثنين أن مصالح الدرك في مدينة فيو- بركان شمالي فرنسا قامت بتوقيف وتغريم فلاح بعدما أقام مسلخا في مزرعته بشكل غير قانوني وغير مرخص به.

وكانت السلطات الفرنسية أرسلت تعليمات صارمة للمؤسسات الإسلامية وللفلاحين أصحاب المزارع تحذرهم من الذبيحة غير القانونية، بحيث يعاقب القانون الفرنسي بغرامات مالية تقدر بـ15 الف يورو وستة أشهر حبسا لكل شخص قام بذبح أضحيته خارج إطار المسالخ المرخصة.

وككل عام تتعالى أصوات رافضة لشعيرة الذبح على الطريقة الإسلامية ومن بينها جمعية «بريجيت باردو» المدافعة عن حقوق الحيوان في فرنسا. الممثلة الفرنسية لم تفوت الفرصة للتهجم على مسلمي فرنسا في اليوم الأول من عيد الأضحى قائلة «هذا اليوم هو يوم حداد بالنسبة لي، بسبب هذه الطقوس الهمجية والمجازر، التي يرتكبها المسلمون في حق الحيوانات». وكانت باردو قد راسلت من قبل الرئيس الفرنسي مطالبة إياه بمنع المسلمين من ذبح الأضاحي على الطريقة الإسلامية.

اليمين المتطرف دعا بدوره من خلال توزيع منشورات إلى منع المسلمين من أداء شعيرة أضحية العيد، مشددا على أن «لا مكان للشعائر الإسلامية في بلدنا»، كما ادعى أنه «أمام انتشار المذابح الإسلامية أصبح الفرنسيون يتناولون اللحم الحلال وهذا أمر مرفوض ولن نقبله لأنه ليس من عاداتنا».

وأمام هذه المضايقات والمظاهر العدائية تجاه شعيرة الأضحى انبرت أصوات وسط الجالية الإسلامية تدعو لمقاطعة أضحية العيد بسبب «الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسلمون. وبسبب استغلال شعيرة دينية للتشهير بالاسلام» ودعت جمعية «مسلم يونايتد» في باريس إلى مقاطعة عيد الأضحى، مؤكدة أن الخطوة ستكون لها «تداعيات وخيمة على الاقتصاد الفرنسي، لأن مسلمي فرنسا يضخون خلال عيد الأضحى ملايين اليوروهات في الاقتصاد عبر شراء نحو مئتي ألف خروف والذي يترواح سعره بين 180 و 300 يورو»، وحثت الجمعية المسلمين على إنفاق قيمة أضحية العيد في «دعم الجمعيات الخيرية الإسلامية والمدارس التربوية الإسلامية الخاصة في فرنسا».

وكانت منظمات إسلامية في بلجيكا قاطعت عيد الأضحى السنة الماضية مما كبد الاقتصاد البلجيكي خسائر كبيرة، واحتج فلاحون ومربو الماشية ضد السياسة العدائية لحكومتهم تجاه المسلمين وآثارها السلبية عليهم بسبب عدم تمكنهم من بيع آلاف الخراف التي تعودوا على بيعها للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى.

وأمام كل هذه الإكراهات والمضايقات التي يعيشها المسلمون في فرنسا أثناء الاحتفال بعيد ألاضحى إضافة إلى رغبتهم في مساعدة إخوانهم في العالم الإسلامي الذي يتابعون عبر وسائل الاعلام ما يعيشونه من فقر وأزمات وحروب، يقبل الكثير منهم على دفع ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية وأبرزها منظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا الرائدة في المجال الإنساني وحضورها في عشرات الدول في العالم.

وعبرت سميرة العلوي المتحدثة باسم المنظمة عن سرورها بحجم المساعدات المادية التي انهالت على المنظمة والتي لم تكن تتوقع أن تبلغ أرقاما قياسية في اليوم الثاني للعيد «نحن جد سعداء بالهبة الكبيرة لمسلمي فرنسا من أجل إدخال البهجة والسرور على آلاف العائلات التي تعيش فقرا مذقعا وليس لها القدرة على توفير أدنى متطلبات الحياة فمابالك بأضحية العيد».

وتضيف «لقد بدأنا بشراء أضاحي العيد قبل أيام وتم توزيعها على الأسر المعوزة في كل من السينغال وغزة ولبنان، كما أننا قمنا بذبح نحو 185 خروفا في اليوم الأول في فرنسا لمساعدة أسر اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة»، وتؤكدة المتحدثة باسم منظمة الاغاثة الإسلامية في فرنسا أن «مجموع المساعدات والاموال التي وصلتنا لحد الساعة ستكفي لمساعدة نحو نصف مليون مستفيد، أي ما يعادل 80 ألف عائلة في 16 بلدا في آسيا كباكستان وبنغلادش وفي العالم العربي كفلسطين ولبنان والأردن وأفريقيا كالسينغال وتشاد وكينيا».