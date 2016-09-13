﻿الطرق السريعة أكثر إغراءً لاستخدام «المحمول» من الطرق العادية

■ براونشفايج (ألمانيا) ـ د ب أ: أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن واحداً من كل عشرة قائدي سيارات يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء القيادة على الطرق على الرغم من ارتفاع خطر الحوادث الناتج عن ذلك.

وتوصل أخصائيو علم النفس في مجال المرور في الجامعة التقنية في براونشفايج في ألمانيا تحت إشراف مارك فولرات إلى أن الكثير من قائدي السيارات لا يستخدمون هواتفهم المحمولة لإجراء مكالمات هاتفية فحسب، ولكنهم يستخدمون التطبيقات أيضاً.

وخلص الباحثون إلى أن استخدام قائدي السيارات لهواتفهم المحمولة على الطريق السريع يزيد على استخدامهم له عند السير داخل المدن بمقدار الضعف. وأرجع البـاحــثون سبب ذلك إلى أن الإغراء باستخدام الهواتف المحمولة على الطرق السريعة الطويلة يكون كبيراً بشكل واضح.

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون بمراقبة نحو ألفي قائد سيارة على الطريق السريع 2 في مدينة براونشفايج في فصل الربيع الماضي وقاموا بتوثيق سلوكهم خلال ذلك. وفي الوقت ذاته قاموا بمراقبة نحو ثلاثة آلاف قائد سيارة في حركة المرور الداخلية في المدينة.