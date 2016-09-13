﻿طالب هندسة مصري يخترع سترة خفيفة واقية من الرصاص

■ القاهرة ـ رويترز: يتعرض أفراد الأمن المصريون لهجمات متكررة مع تصاعد قتالهم لمتشددين مسلحين في محــافـظــة شمال سيناء. لكن طالب الهندسة ريمون أشرف أخذ على عاتقه مهمة الحفاظ على سلامتهم.

يقوم الطالب البالغ من العمر 22 عاماً المسجل في الجامعة البريطانية في القاهرة باختراع سترة جديدة واقية من الرصاص أخف وزناً وأرخص سعراً. ويقول إن تغير طبيعة القتال يعني أن رجال الأمن يحتاجون إلى معدات مختلفة لحمايتهم. وحالياً تستخدم طبقات من الصلب والسيراميك والألواح المعدنية في السترات الواقية من الرصاص التقليدية لتوفير أكبر حماية ممكنة.

لكن اشرف يقول إنه تمكن باستخدام الإضافات الكيميائية والمواد اللاصقة على أقمشة مصنوعة من مادة البولي اميد من خفض وزن الدرع التقليدي إلى أقل من نصف وزنه الراهن. ويقول إنه بعدد أقل من الطبقات يمكن لمنتجه الجديد توفير الحماية من رصاص التسعة مليلمتر الذي ينطلق بسرعة مئات الأميال في الثانية الواحدة.

وقال إنها خطوة مهمة بعيداً عن نظام الطبقات العديدة المستخدم. ويأمل أشرف وفريقه في تطوير المنتج بدرجة أكبر ليوفر في نهاية الأمر الحماية من البنادق الآلية.