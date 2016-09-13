﻿تجارب لاستخدام أشعة الضوء في علاج رجفان القلب

■ برلين ـ د ب أ: توصل العلماء في مستشفى جون هوبنكز وجامعة بون الألمانية، من خلال استخدام نماذج متطورة من القلب البشري والتجارب على الفئران، إلى أن الأشعة الضوئية قد تحل محل الصدمات الكهربائية في المرضى الذين يعانون من اضطرابات مميتة في ضربات القلب.

يذكر أن هذه النتائج يمكن أن تمهد السبيل أمام نوع جديد من أجهزة إزالة الرجفان القابلة للزرع. ومن المعروف أن الأجهزة الحالية تنجم عنها ذبذبات من الكهرباء مؤلمة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى اتلاف أنسجة القلب. ويقول الباحثون في مستشفى جون هوبنكز وجامعة بون إن العلاج القائم على الضوء سيوفر علاجا ًأكثر آماناً وأخف شدة للمرضى الذين صاروا في مرحلة خطيرة من رجفان القلب وهو زيادة غير عادية لضربات القلب يمكن أن تسبب موت القلب المفاجئ في غضون دقائق.

وأوضح البروفيسور فيليب ساسه الأستاذ المساعد في معهد علم وظائف الأعضاء في جامعة بون والذي أشرف على مشروع البحث في المانيا، أن العلاج الواعد بالضوء سوف يتطلب مزيداً من الوقت والبحث قبل أن يصبح إجراء طبياً شائعاً.

وأضاف ساسه «الأسلوب الجديد لا يزال في مرحلة البحث الأساسي. وإلى أن يتسنى تطوير أجهزة إزالة رجفان بصرية قابلة للزرع لعلاج المرضى، فإن ذلك سوف يستغرق خمس إلى عشر سنوات على الأقل».