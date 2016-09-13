﻿كيت بلانشيت في فيديو عن مأساة اللاجئين

تسعى مجموعة من المشاهير إلى تسليط الضوء على مأساة اللاجئين في تسجيل فيديو يلقون فيه قصيدة تعدد الأشياء التي يأخذها الناس وهم يفرون من ديارهم.

وتقود النجمة كيت بلانشيت الحاصلة على جائزة أوسكار مجموعة تضم كييرا نايتلي وستانلي توتشي وتشيويتل إيجيوفور وجيسي ايزنبرج وكيت هارينجتون في إلقاء القصيدة وهي بعنوان «ما أخذوه معهم» في الفيديو الذي قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين إنه نشر من خلال موقع فيسبوك دعماً لمناشدتها الخاصة باللاجئين. وتستلهم القصيدة التي كتبتها جينيفر توكسفيج قصص وشهادات أناس فروا من ديارهم والأشياء التي يأخذونها معهم.

ومن بين الأشياء التي عددها الممثلون في الفيلم حافظة النقود وشهادة أداء الخدمة العسكرية وشهادة إتمام الدراسة الثانوية والهاتف المحمول ومفاتيح المنزل والعلم الوطني.

وقالت بلانشيت وهي سفيرة نوايا حسنة لدى المفوضية في بيان «إيقاع وكلمات القصيدة تعكس الجنون والفوضى والرعب المصاحب للاضطرار لمغادرة منزلك فجأة وأخذ ما تستطيع حمله معك والفرار بحثاً عن الأمن.»