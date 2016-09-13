توسك يحذّر أن تجاهل العبرة من بريكست سيكون “خطأ قاتلاً”





بروكسل- أ ف ب- نبّه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الثلاثاء إلى أن تجاهل العبرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيكون “خطأ قاتلا” بالنسبة الى الاتحاد، في وقت يستعد القادة الاوروبيون لعقد اجتماع نهاية الاسبوع في براتيسلافا بسلوفاكيا.

وإذ تطرق خصوصاً إلى مشاكل الهجرة والامن، اكد توسك ان قمة الدول الـ 27 في براتيسلافا من دون المملكة المتحدة ستشكل “منعطفاً حاسماً لحماية الحدود الخارجية للاتحاد”.

وكتب توسك في الدعوة التي وجهها الثلاثاء الى كل من رؤساء الدول والحكومات الـ 27 “سيكون خطأ قاتلاً ان نعتبر ان النتيجة السلبية للاستفتاء في المملكة المتحدة تمثل مشكلة بريطانية تحديدا”.

وأضاف ان تصويت البريطانيين هو “ايضاً محاولة يائسة للرد على اسئلة يطرحها ملايين الاوروبيين يوميا”، مشيراً إلى “القضايا المتصلة بضمان أمن المواطنين وأراضيهم ومسائل حماية مصالحهم وإرثهم الثقافي وطريقة عيشهم”.

وتابع توسك “انها قضايا كان ينبغي ان نقدّم اجابات في شانها حتى لو كانت المملكة المتحدة اختارت البقاء” في الاتحاد.

ويعتزم الاتحاد الاوروبي ان يطلق الجمعة في براتيسلافا ما يعتبر ورشة ما بعد بريكست، مركزاً على مشروع يطمئن الاوروبيين القلقين على المستوى الامني.

وقالت مصادر دبلوماسية اوروبية ان المباحثات في سلوفاكيا ستركز خصوصا “على مفهوم الامن” سواء “الخارجي” (حماية الحدود الخارجية وتعزيز الدفاع الاوروبي) او “الداخلي” لمواجهة الارهاب.