شمعون بيريس في غيبوبة بعد إصابته بسكتة دماغية

القدس- رويترز- قال مسؤولون في مستشفى إن الرئيس الإٍسرائيلي الأسبق شمعون بيريس أصيب بسكتة دماغية الثلاثاء وتم إدخاله في غيبوبة محكومة طبياً.

وقال تشيمي إبن بيريس لصحفيين تجمعوا خارج مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب “مازلت متفائلا. أثق وأصلي وآمل في الأفضل رغم أن الوقت عنصر ضغط.”

وأضاف قائلا “يبدو أنه سيتعين علينا اتخاذ قرارات للمضي قدما لكن ليس الآن”.

وقال مدير المستشفى للصحفيين إن بيريس “تعرض لسكتة خطيرة مصحوبة بنزيف”.

وعلى مدى مشواره السياسي الذي امتد لنحو سبعة عقود شغل بيريس (93 عاماً) عدة مناصب وزارية ورأس الحكومة مرتين بصفته رئيساً لـ “حزب العمل” رغم أنه لم يفز بأغلبية مطلقة في أي انتخابات عامة في خمس محاولات في الفترة من 1977 إلى 1996.

وأصبح رئيسا للدولة -وهو منصب شرفي إلى حد كبير في إسرائيل- في الفترة من 2007 إلى 2014 قبل أن يترك الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان “شمعون .. نحن نحبك والأمة كلها تتمنى لك الشفاء”.

ونال بيريس جائزة نوبل للسلام مشاركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن اتفاق السلام المؤقت لعام 1993 الذي فشلوا وفشل من جاؤوا بعدهم في تحويله إلى معاهدة دائمة.

وبعد أن اغتال رجل يهودي من اقصى اليمين الإسرائيلي معارض لاتفاق السلام رابين في نوفمبر تشرين الثاني 1995 أصبح بيريس رئيسا للوزراء. وأظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على زعيم حزب الليكود اليميني نتنياهو في حملة انتخابات 1996، لكن تفجيرات فلسطينية قتلت عشرات الإسرائيليين وحملة شرسة لليكود نالت من شعبية بيريس، وخسر الانتخابات لصالح نتنياهو بفارق أقل من 30 ألف صوت.