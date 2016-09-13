الداخلية السعودية تنفي ما تردد عن إحباط عمل إرهابي بمشعر عرفات





الرياض- د ب أ- نفى المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي صحة تقارير تحدثت عن إحباط عمل إرهابي قرب أحد المواقع الأمنية بمشعر عرفات، واصفاً ذلك بأنه “غير صحيح”.

وأوضح المتحدث عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الثلاثاء أن الجهات الأمنية المختصة باشرت حالة اشتباه وتحققت من أنها لا تمثل أي تهديد أمني.

وأضاف، أنه لم يتم رصد أي خلايا إرهابية في الحج أو مشبوهة أو أي محاولات لتعكير صفو الحج وأن “المسؤوليات التي كلفت بها الجهات الأمنية لحفظ أمن الحج تقتضي الاستمرار في تنفيذ المهام الأمنية حتى يعود الحجيج إلى بلدانهم سالمين غانمين”، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية .

وقال: “نعمل على منع أي عمل إرهابي يستهدف حجاج بيت الله الحرام، ونحن في المملكة نواجه الإرهاب منذ عدة سنين وعملنا مستمر في جميع أنحاء المملكة لمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله”.

وأشار التركي إلى أن مهام رجال الأمن متواصلة ومتعددة على مدار الساعة، “وهو الذي يدعو لإيجاد هذا العدد الكبير من رجال الأمن لتنفيذ الخطط الأمنية التي تقتضي الاستعداد التام والجاهزية في تنفيذ كل ما يوكل لكل مجموعة”، وأن “المملكة لديها القدرة لتكليف أي عدد يقتضيه تنفيذ الخطط”.